L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, insta concessionària i treballadors a "moure fitxa" per desencallar la vaga d'escombraries perquè l'ajuntament "no negocia directament". L'alcalde diu que "l'immobilisme" de les parts és "incomprensible" i recorda que, precisament, va ser el consistori qui va reclamar a Treball que convoqués la mediació fallida. Aquest dimecres, quan ja fa cinc dies que dura l'aturada, els vaguistes han començat a recollir les deixalles al sector centre. Asseguren que ho fan per iniciativa pròpia. Viñas diu que des del consistori estan "contents" que la zona es netegi, però deixa clar que el seu paper és "garantir que es compleixin els serveis mínims". I com que no s'ha fet, per això han obert un expedient sancionador a FCC.

Posicions enquistades amb la vaga d'escombriaires de Salt i crida de l'Ajuntament perquè les dues parts tornin a trobar-se. L'alcalde Jordi Viñas reclama a empresa i treballadors que "moguin fitxa", que "replantegin les seves posicions", i que quan s'asseguin de nou a la taula de negociació, no se n'aixequin "fins que hagin aconseguit un acord". Viñas es mostra sorprès per "l'immobilisme" d'uns i altres. De fet, el qualifica "d'incomprensible". I diu que tot plegat va acabar derivant en una situació "excepcional": que fos el mateix ajuntament qui reclamés al Departament d'Empresa i Treball que convoqués la mediació d'aquest dimarts. De fet, el consistori ho va reclamar a la Generalitat després d'assabentar-se "amb sorpresa" que cap de les dues parts havia sol·licitat reunir-se. La trobada, que va durar deu hores, es va acabar sense acord. En referència a les crítiques que llancen els vaguistes, l'alcalde assegura que l'Ajuntament de Salt "rebrà tothom qui ho vulgui". Però també deixa clar que el consistori "no negocia directament", sinó que, en tot cas, això ho han de fer les parts en conflicte. "Respectant el dret a vaga, a nosaltres allò que ens correspon és garantir que es compleixin els serveis mínims; i aquests darrers dies s'ha fet palès que això no passa", afirma Viñas. Per això, l'Ajuntament ha tirat endavant un expedient sancionador contra la concessionària, FCC Medio Ambiente. Li ha requerit "de manera immediata" que retiri "l'acumulació de brossa" que ocupa les voreres, "afecta la mobilitat de persones i vehicles" i pot provocar problemes de salut pública. Al sector centre Aquest matí, els vaguistes han començat a retirar les deixalles i andròmines que s'acumulen als carrers del sector centre de Salt. Asseguren que ho fan per iniciativa pròpia, després d'haver demanat a la concessionària que portés més camions d'altres municipis. Entre els que han vingut, per exemple, n'hi ha de poblacions properes com Cassà de la Selva (Gironès). El president del comitè d'empresa, Xavier Vives, afirma que tot i la mediació maratoniana d'aquest dimarts, s'està "allà mateix". A més, insisteix a criticar "l'absència" de l'Ajuntament en les negociacions, assegurant fins i tot que la seva actitud és "irresponsable". Explica també que la concessionària els va dir que no podien "moure fitxa", i parlar a fons dels temes laborals, sense tenir l'aval del consistori. Vives explica, però, que han decidit netejar la zona centre de Salt perquè és "la que pateix més l'afectació de la vaga". A més, recorda que aquí la densitat de població hi és elevada -Salt té uns 33.000 habitants- i que són els veïns que tenen "pitjors condicions socioeconòmiques". "Ho fem per responsabilitat, i si cal treballarem matí i tarda", afirma. "Que es netegin" L'alcalde de Salt ha dit que des de l'Ajuntament estan "contents" que s'estiguin traient les deixalles i trastos dels carrers. No entra, però, a valorar de qui ha estat iniciativa, si dels treballadors o de la concessionària. "Nosaltres el que hem fet ha estat requerir que es netegin, i que es deixi la circulació lliure per als veïns i veïnes", afirma Jordi Viñas. Pel que fa a la concessió, l'Ajuntament de Salt explica que el contracte per quatre anys que es va signar amb FCC expira aquest febrer. Però que ja s'ha previst prorrogar-lo, i que de fet, així es farà. Perquè quan es va signar, ja es contemplava que la concessió pogués allargar-se fins a dos anys més (mitjançant la fórmula coneguda com a 1+1). "La intenció és seguir endavant; també, per la complexitat que suposa preparar un plec de condicions com aquest", ha concretat el tinent d'alcaldia, Àlex Barceló. El contracte d'escombraries és, de fet, "el més gran" que té el consistori, precisa Barceló. Costa uns 3 milions d'euros (MEUR) anuals. Pel que fa a la prestació del servei, el tinent d'alcaldia ha explicat que ja s'havien detectat aspectes de millora abans que es convoqués la vaga indefinida. I que això ja va portar a "modificar i adaptar" el contracte, destinant-hi uns 250.000 euros anuals més. "Avui damunt la taula no hi ha prevista una modificació del contracte; i si fos així, no estaríem aquí", ha dit Barceló, en referència a la pròrroga. El tinent d'alcaldia també ha admès, però, que d'ençà que es va convocar l'aturada indefinida, la comunicació que han tingut amb l'empresa ha estat, bàsicament, "virtual". Aquest dimecres és el cinquè dia que dura la vaga d'escombraries a Salt. Demà a la tarda, els treballadors han convocat una manifestació des de la seu d'FCC -al polígon Torre Mirona- fins al davant de l'Ajuntament. I per a aquest diumenge, han previst fer una assemblea oberta al carrer que hi ha davant del magatzem, on continuen acampats.