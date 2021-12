L’Ajuntament de Girona ha aprovat l’atorgament de la Creu al Mèrit Professional, en categoria d’argent, a set agents de la policia municipal que al llarg d’aquest any han actuat per salvar alguna vida. Dos seran reconeguts per salvar la una persona que va requerir d’una reanimació cardiopulmonar. Dos més seran guardonats per evitar un suïcidi al riu Onyar. Uns altres dos rebran la distinció per l’assistència a una persona que tenia un atac epilèptic al carrer. Finalment, es destacarà l’actuació de l’agent que va intentar salvar una persona que s’estava banyant al riu Ter i tenia problemes per sortir de l’aigua.

També s’entregaran diplomes per actuacions quotidianes però de relleu. Per exemple, a dos agents detenir un lladre que havia robat a l’interior de 19 cotxes; A set policies més per la gestió en un incendi que es va produir en un edifici del carrer Bellmirall; I a quatre per una intervenció al carrer Mirador de les Dones, on dues persones s’estaven agredint, i una de les quals tenia una destral. A uns altres dos per detenir, estant fora de servei, una persona que havia robat amb violència a una senyora gran. També a un altre agent per ajudar una persona que estava essent víctima de violència de gènere.

Per diferents detencions de persones que traficaven amb droga: En concret a nou policies. Per detenir lladres que havien robat en domicilis, a quatre més.

Per altres intervencions, també es donarà un diploma a dos agents més. Alguns policies tindran més d’un diploma per diferents actuacions al llarg de l'any.

També es distingirà, entre d’altres, la cap de la Subàrea de Medi Ambient, i a un veí, per haver evitat un atracament en un estanc del carrer Santa Eugènia i haver assistit la víctima, a un altre, per ajudar dos agents per reduir un home que havia robat amb violència a una senyora d’edat avançada, i dues veïnes, per socórrer la senyora que havia patit aquest robatori .

També es distingirà al responsable de la Secció de suport i formació policial de l'ISPC, per la col·laboració amb la Policia Municipal; a l'inspector en cap de la Policia Local de Calonge, per la col·laboració amb la Policia; i a un agent del Cos de Mossos d'Esquadra, per la col·laboració amb la Policia.

Els guardons es donaran en la Diada de la policia municipal.