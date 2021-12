Els escombriaires de Salt (Gironès) en vaga indefinida han presentat una instància per poder fer serveis especials en dates assenyalades. Segons informen en un comunicat, "davant l'immobilisme de l'empresa i l'absència de l'ajuntament" el conflicte "s'està allargant per manca d'acords". Com que no hi ha prevista cap mediació que permeti desconvocar l'aturada, han demanat poder fer una recollida especial de cartró demà dia 31 de desembre "per mirar de minimitzar els possibles incendis". També volen poder netejar durant el recorregut de la cavalcada de Reis: "Els nens i nenes de la vila de Salt han de poder gaudir d'aquesta nit tan especial". Al mateix comunicat assenyalen que estan pendents de rebre autorització per poder-ho fer.

Sisena jornada de vaga dels escombriaires de Salt sense cap nova mediació prevista El comitè de vaga ha convocat una assemblea oberta per al dia 2 de gener on conviden les entitats i els veïns de Salt per poder explicar-los la situació.