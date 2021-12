Els escombriaires de Salt (Gironès) s'han manifestat aquest dijous per denunciar l'actitud de l'empresa (FCC) i per exigir «més implicació» a l'Ajuntament. Una setantena de persones han marxat des de la seu de la companyia fins al consistori. Al final de la protesta, quatre representants del govern municipal n'han rebut dos dels escombriaires en una reunió al mateix Ajuntament. El delegat de personal dels treballadors, Xavier Vives, ha carregat contra l'empresa de la qual només reben «decepcions» per la poca voluntat negociadora i també contra el consistori a qui acusa d'enfrontar-los amb els veïns amb una actitud «barroera». «Ens sorprèn que els interessi més la guerra amb nosaltres que el poble», ha reblat Vives.