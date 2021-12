Després del fracàs de la mediació del dimarts per intentar aturar la vaga dels escombriaires de Salt, el municipi viu avui la sisena jornada de protesta dels operaris de la neteja sense cap nova reunió programada per acabar amb el conflicte. Ahir hi va haver moviments i pressions a diferents bandes i estaments però cap va fructificar i, ara per ara, l’única previsió per avui és la manifestació dels escombriaires avui a la tarda. Tot podria canviar de cop i no es descarta que avui mateix pugui haver-hi trucades que desemboquin amb una trobada entre les parts.

La jornada d’ahir havia començat amb l’anunci dels treballadors d’ incrementar el servei de recollida «per sobre dels serveis mínims per minimitzar els efectes de l’acumulació d’escombraries a les zones més empobrides del municipi». « són els barris amb més densitats de població, amb pitjors condicions socioeconòmiques, i amb un servei mal dimensionat i del tot deficient de recollida, els que més pateixen l’actual situació», exposaven. Els treballadors van demanar a l’empresa que portes més camions de càrrega posterior, per poder retirar els residus acumulats en el barri centre.

Al llarg del dia van referir-se al paper de l’Ajuntament en tot el procés de protesta: «Ens continua indignant la indiferència del consistori i les declaracions que menysprea el nostre esforç, com la iniciativa de netejar el barri centre», s’indicava des de comitè de vaga.

Al migdia, l’equip de govern convocava els mitjans per relatar com havia anat seguint dia a dia tota la vaga dels escombriaires. Hi havia l’alcalde, Jordi Viñas (ERC), el tinent d’alcalde de Territori, Serveis Públics, Medi ambient i sostenibilitat, Àlex Barceló (ERC) i el regidor de Serveis Urbans, Josep Valentí (JxCat). No van posicionar-se sobre les reivindicacions dels treballadors. L’alcalde va assegurar que «respectant el dret a vaga» des de l’Ajuntament «com hem explicat des del primer dia hem de comprovar si es compleix amb els serveis mínims i aquest fet, tal com demostren les auditories que s’han enviat a Treball, no s’està produint», va lamentar.

Viñas va afegir que «si aquest incompliment es perllonga i immediatament no es cobreix, aplicarem les mesures que calgui per donar compliment als serveis mínims perquè estem aquí per garantir els drets i necessitats dels nostres veïns i veïnes». De fet, l’Ajuntament ha obert un expedient sancionador a l’empresa, FCC Medio Ambiente, per l’incompliment dels serveis mínims decretats per la Generalitat.

Ahir a la tarda, la brossa d’un contenidor va cremar i va provocar la presència dels Bombers. Mentrestant la situació comença a provocar indignació veïnal. Un grup de ciutadans del Barri Vell i d’altres veïnats té previst fer una contramanifestació avui, segons ha assenyalat la presidenta del Barri Vell, Tona Torres. A les quatre de la tarda, enlloc de treure les deixalles al carrer, les portarà als treballadors i l’empresa «que no fan la seva feina».

Hi ha veïns de la vila que consideren que el col·lectiu de treballadors és «victimista» tenint en compte les condicions laborals i els sous que cobren. Asseguren que respecten el dret a vaga però que fer-ho en aquestes dates és un «xantatge» i reclamen que es compleixin els serveis mínims.

Des de l’Associació de Veïns de la Massana, Miquel Castillo, considera que està bé «que facin vaga per reclamar els seus drets com a treballadors», però lamenta que es faci en aquestes dates i posa en dubte que s’estiguin fent els serveis mínims. «Fa vergonya com està el barri i en general tot el poble, que ja de per si sempre està brut i deixat», indica.