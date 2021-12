L’Ajuntament de Girona ha organitzat un programa anual de tallers per a la dinamització dels cinc espais d’esbarjo de gossos que hi ha a la ciutat. Les sessions són obertes i gratuïtes i volen fomentar un ús adequat d’aquests indrets perquè tant els gossos com els amos en puguin gaudir al màxim. Els tallers van a càrrec de Teràpies canines, i cada sessió se centra en una temàtica diferent: habilitats bàsiques canines, educació de cadells, iniciació al passeig, modificació de conductes de gossos reactius i funcionament i beneficis dels jocs canins. També es treballarà la convivència a l’espai públic amb pautes per a la interacció, la seguretat i els estímuls, entre altres. Els tallers es fan un dissabte al matí de cada mes. El programa va arrencar amb 25 persones amb els seus gossos.