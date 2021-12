Un grup de veïns de Salt va anar aquest dijous fins a la porta de la seu de l'empresa de la neteja viària (FCC Medio Ambiente) per deixar-hi diversos residus. Allà on és hi ha els escombriaires en vaga. Van portar-hi objectes com rentadores, cadires i caixes de cartró entre d'altres. Inicialment, havien de fer-ho a les quatre en punt, a l'hora de la manifestació dels treballadors, però van decidir esperar una estona uns cinquanta metres més lluny perquè no volien cap confrontació. L'objectiu de l'acció simbòlica era denunciar l'actitud dels treballadors. Per això, en lloc de treure les deixalles al carrer, les volien portar directament "als treballadors i l’empresa que no fan la seva feina»", a la seu del polígon de Torre Mirona.