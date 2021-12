Els escombriaires de Salt es van manifestar ahir a la tarda per denunciar l’actitud de l’empresa (FCC Medio Ambiente) i per exigir «més implicació» a l’Ajuntament. Una setantena de persones van marxar des de la seu de la companyia fins el consistori. Al final de la protesta, quatre representants del govern municipal en van rebre dos dels escombriaires en una reunió al mateix Ajuntament. El delegat de personal dels treballadors, Xavier Vives, va carregar contra l’empresa de la que només reben «decepcions» per la poca voluntat negociadora i també contra el consistori a qui acusa d’enfrontar-los amb els veïns amb una actitud «barroera». «Ens sorprèn que els interessi més la guerra amb nosaltres que el poble», va reblar Vives.

La ruta va començar a la seu de l’empresa i va acabar a l’Ajuntament. Amb lemes com «menys promeses i més conveni» o « a mi tampoc m’agraden les rates», els escombriaires van carregar contra FCC perquè només dona que «decepcions» en les reunions de mediació que tenen. Un altre dels objectius de la protesta va ser el govern municipal a qui acusen de no implicar-se prou en la negociació i «confrontar-los amb els veïns». «El diàleg amb l’Ajuntament és inexistent i ens sorprèn aquesta actitud tan barroera», va criticar Vives.

L’Ajuntament va rebre una delegació dels treballadors després de la marxa. L’objectiu, segons va explicar Vives, era saber si el consistori «no s’implica per la informació intoxicada que rep de l’empresa o perquè no vol». Una reunió que, segons fonts sindicals, no va servir per acostar les postures, ja que els responsables municipals van repetir que no podien fer-hi res i que havien de ser els treballadors i l’empresa qui solucioni el conflicte. «Ara mateix les postures no s’estan acostant, i tot just comencem el que fa tant temps que hauríem d’haver fet, que és negociar», va assenyalar Xavier Vives.

El delegat dels treballadors va recordar que porten «un mes intentant parlar amb l’Ajuntament i ha estat impossible» i demanen que no els enfronti amb la ciutadania. «Nosaltres volem una solució per acabar amb el conflicte, però cal que ens asseguem a negociar i parlar, si no és impossible», va criticar.

D’altra banda, els escombriaires han presentat una instància per poder fer serveis especials en dates assenyalades. Com que no hi ha prevista cap mediació que permeti desconvocar l’aturada, han demanat poder fer una recollida especial de cartró avui «per mirar de minimitzar els possibles incendis» que s’ha aprovat i es podrà du a terme. També, poder fer el recorregut de la cavalcada i netejar tot el recorregut. El diumenge han convocat una assemblea on explicaran el conflicte que tenen amb l’empresa a qui ho vulgui escoltar.

L’Ajuntament i els serveis mínims

Mentrestant, l’Ajuntament va exigir a l’empresa concessionària del servei que retiri les deixalles i la brossa amuntegada a les illes de contenidors. Segons van informar en un comunicat, l’incompliment dels serveis mínims decretats pel Departament d’Empresa i Treball provoca «problemes de mobilitat i salubritat» que estan patint els veïns del municipi: «Hem exigit que s’actuï sobre totes les illes de contenidors i el seu entorn». Al mateix comunicat, l’ajuntament precisava que l’empresa ha donat llum verda a la petició dels treballadors en vaga de fer una recollida especial de cartró per Cap d’Any. Avui, setè dia de vaga.