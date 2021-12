L'Ajuntament de Salt (Gironès) reclama que els escombriaires, que fa set dies que estan en vaga, i l'empresa concessionària del servei FCC Medio Ambiente arribin a un acord. En un comunicat, el consistori insta les dues parts a aportar propostes «assumibles i justes» per tal que es puguin acceptar per l'altra part. L'Ajuntament recorda que són els veïns i veïnes qui estan «patint» les conseqüències de la vaga. Tot plegat, després que empresa i treballadors no arribessin a cap acord en el segon intent de mediació que s'ha fet aquest divendres al matí al Departament de Treball i on els sindicats han criticat que l'empresa els ha fet «perdre el temps» perquè no tenia intenció de negociar.