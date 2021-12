El segon intent de mediació entre els escombriaires de Salt (Gironès) i la concessionària responsable del servei FCC Medio Ambiente ha acabat sense cap acord i, per tant, la vaga que fa set dies que dura continuarà. La reunió amb prou feines ha durat dues hores i des de fonts sindicals lamenten que l'empresa ha vingut a "cobrir l'expedient". Tot plegat després de set dies d'aturada que han deixat imatges de voreres plenes de brossa i una manifestació dels treballadors aquest passat divendres que va acabar amb una reunió amb responsables municipals de Salt i que no va servir per desencallar el conflicte. Aquestes mateixes fonts sindicals adverteixen que la situació "es pot allargar dies", ja que les postures estan allunyades.

El delegat dels treballadors, Xavier Vives, lamenta que FCC els hagin fet "perdre el temps" i dona per fet que el conflicte "serà llarg". "Durarà dies, perquè avui ens han dit que no estan en condicions de negociar. Si hi ha una part que es nega a jugar i amb l'Ajuntament absent, aquí no hi ha res a fer", ha lamentat. Vives dona per fet que passat Reis seguirà l'aturada i assenyala que proposar la recollida de cartró per aquest dia 31 no és un "signe de debilitat, sinó de responsabilitat". "Nosaltres hem de seguir amb la nostra lluita", conclou.

L'aturada, que és indefinida, va començar el dia de Nadal. Afecta una quarantena de treballadors de l'empresa FCC Medio Ambiente, que és la concessionària del servei. Els motius que els han portat a plantar-se són dobles. Per una banda, la plantilla reclama millores laborals; i per l'altra, es queixa que el servei és deficitari.

Dins el primer bloc, els treballadors insten la concessionària a tancar un nou conveni (porten un any sense) i critiquen la manera com es contracten els eventuals. A més, subratllen que porten massa temps amb els sous congelats. I pel que fa al servei, els vaguistes critiquen que no hi ha prou camions, que s'espatllen i que fa massa temps que estan aguantant "una plaga de rates".

Aquesta ha estat la segona mediació i, a diferència de l'anterior de més de deu hores de negociació, amb prou feines n'ha durat dues.