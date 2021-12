Segona mediació entre els escombriaires de Salt i la concessionària encarregada del servei FCC Medio Ambiente per acostar postures i acabar amb vaga que ja fa set dies que dura. Una aturada que ha deixat imatges dels carrers de la ciutat plens de brossa i amb dificultats pels veïns per passar. La mediació arriba després que els treballadors es manifestessin pel centre del municipi per exigir "més implicació" tant a l'empresa com al consistori a qui acusen d'enfrontar-los amb els veïns. Aquest divendres es farà una recollida especial de cartró a petició dels treballadors per evitar incendis en la revetlla de Cap d'Any. També està prevista una assemblea dels escombriaires amb els veïns per explicar en quin punt està el conflicte.