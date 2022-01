Els escombriaires de Salt sortiran en serveis especials per sobre els serveis mínims demà al centre per descongestionar de deixalles. Ho faran després de les crítiques sorgides posant en dubte que es compleixin els serveis mínims decretats i que els treballadors neguen.

A més, el delegat sindical dels treballadors Xavier Vives, lamenta que el conflicte sembla que«va per llarg» per la poca voluntat negociadora. Fins ahir no estava prevista cap nova reunió.

Els treballadors han celebrat aquesta tarda una assamblea al campament que tenen a la seu per exposar als veïns la situació, fer-los coneixedors del funcionament del servei i de diferents aspectes que els afecten. En els darers dies han sorgit crítiques per part de veïns i el propi ajuntament posant en dubte els serveis mínims. També van deixar bosses d’escombraries davant la porta de la seu.

Xavier Vives posa de manifest «que també són veïns i veiem la situació» i per això han decidit demà fer serveis especials per descongestionar el centre.

També han demanat la ruta de Reis per poder-se preparar.

La situació d’una vaga que fa deu dies que dura no esperen que es resolgui en breu. «Continuem amb el conflicte encallat, com el primer dia», lamenta Vives, després de dos intents de mediació amb FCC Medio Ambiente, sense èxit. «Ells (la concessionària) diuen que no negociaran res si no autoritza l’Ajuntament, que es posin d’acord ells», diu el delegat dels treballadors criticant la «poca implicació» del govern municipal.