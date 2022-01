La Regió Sanitària de Girona segueix batent rècords de positius de coronavirus diagnosticats en una setmana. Segons el darrer balanç de Salut, des del 22 fins al 28 de desembre s’han detectat 10.312 casos a través de PCR o test d’antígens i ja duplica la xifra més alta registrada a la cinquena onada, corresponent a la setmana del 9 al 15 de juliol, en plena cinquena onada. De fet, des de l’inici de la pandèmia, han sigut poques les vegades que s’ha superat el llindar dels 5.000 positius setmanals. Ara està passant des de després del pont de la Puríssima i, anteriorment, només havia passat durant la primera quinzena de juliol d’enguany. Anteriorment, durant el pic de la segona onada a finals d’octubre de l’any passat, es van registrar dades molt altes, per sobre dels 4.500 casos, però no es va arribar als 5.000.

D’aquesta manera, la sisena onada de la pandèmia està arribant al pic de contagis. A més, tot i que l’afectació en pressió assistencial ja feia dies que es notava, ara comença a repercutir en un augment de morts. A la Regió Sanitària de Girona, aquests últims dies s’han detectat més de vint morts setmanals. A més, segons el darrer balanç de Salut, s’han notificat nou noves morts. La majoria corresponen a persones de 80 a 89 anys i no es produïa una taxa de mortalitat tan elevada des de fa quatre mesos. Respecte a la pressió assistencial, el nombre d’hospitalitzats es manté pels volts dels 200 i el de crítics ronda la cinquantena. Per tant, aquestes xifres segueixen estables a l’espera de l’impacte de la variant Òmicron, que de moment és incert. Experts demanen prudència perquè la majoria d’hospitalitzats que hi ha actualment encara són com a conseqüència de la variant Delta i no se sap quin serà el comportament de l’Òmicron en la gravetat dels afectats.

Casos disparats a Catalunya

D’altra banda, Catalunya ja supera els 100.000 positius setmanals de covid (115.706). El Departament de Salut va notificar 22.234 nous contagis. Tot i això, la xifra d’hospitalitzats es va reduir en 20 persones i ahir hi havia als hospitals catalans 1.592 ingressats. En negatiu, es van registrar 23 morts més i a les UCIs hi havia 5 persones més que situen el total de malalts greus en 433. Pel que fa als indicadors epidemiològics, el risc de rebrot segueix clarament a l’alça i va créixer 429 punts fins a situar-se en 3.976. Encara que la velocitat de contagi va baixar una centèsima, fins a 1,87, la positivitat de les proves covid-19 (PCR i test d’antígens) va superar el 22%, gairebé 10 punts més que la setmana del 15 al 21 de desembre, en què va ser del 13%. La incidència acumulada a 14 dies puja de 1.941,67 a 2.186,67, mentre que a 7 dies augmenta de 1.327,47 a 1.481,23. Des de l’inici de la pandèmia, Catalunya suma 1.242.040 casos positius i 24.623 defuncions.

Arran d’aquestes dades, la secretària de Salut Pública ha demanat precaució aquesta setmana: «Voldria fer una crida a vacunar-se i a complir les mesures generals de prevenció. Caldria limitar les interaccions socials, reduir el nombre de bombolles i evitar els espais amb aglomeracions, especialment si són tancats», va demanar en l’última roda de premsa de valoració epidemiològica. Va fer especialment incís a la nit de Cap d’Any passada, en què les interaccions augmenten. Precisament, la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, ha remarcat la importància de preservar el sistema per a qui realment ho pugui necessitar, sigui per malaltia o per dificultats amb l’accés telemàtic: «Davant una simptomatologia lleu no cal que el metge o la infermera et vegin, però sí seguir les mesures d’aïllament. Sempre atendrem persones que no es troben bé, però facilitem l’accés a qui realment ho pot necessitar», va recordar.

UCIs catalanesno tenen ingressats amb Òmicron

La majoria dels pacients ingressats amb covid-19 a les UCIs dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida estan afectats per la variant Delta i, de moment, no es té constància de cap cas de la soca d’òmicron a les unitats de crítics dels equipaments sanitaris públics de la capital del Segrià. Així ho ha explicat el cap de servei de Medicina Intensiva de l’Arnau de Vilanova, Jesús Caballero, que ha detallat que encara hi ha malalts en què s’està pendent de saber de quina variant s’han contagiat. Un 56% dels malalts crítics d’aquests hospitals no s’han vacunat.