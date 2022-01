L’Ajuntament de Sarrià de Ter preveu estudiar la transformació de la Via Augusta per si pot convertir-la en el «centre» del poble. Es tracta d’un tram de carretera que connecta el pont de l’Aigua fins a l’antiga entrada a l’autopista. Es va desmuntar però urbanísticament queda encara palesa la traça. Per fer aquest anàlisi disposa de 100.000 euros que ha obtingut gràcies a un ajut del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per plans locals de recuperació. La intenció del govern sarrianenc és engegar un procés participatiu que serveixi per generar idees del què es podria fer en aquest vial perquè es convertís en un pol d’atracció i de trobada per als veïns. D’aquí a poques setmanes es demanarà als ciutadans que participin en diferents sessions per fer propostes que servissin per «donar vida» a aquest espai viari. Tot el procés estarà acompanyat de professionals que faran un assessorament jurídic i urbanístic per tal de comprovar que les possibles idees veïnals que puguin sorgir siguin factibles legalment i puguin ser compatibles amb el pla general.

Algunes opcions que podrien posar-se sobre la taula podrien ser des de fer-hi equipaments o comerços a habitatges o places i si haurien de ser toves o dures. O si la Via Augusta hauria de convertir-se en un vial exclusiu per a vianants. Tot plegat, tenint en compte la mirada de gènere i que sigui un projecte cohesionador. A partir del mes de gener es farà difusió d’aquest procés participatiu amb l’objectiu que hi hagi el màxim de persones que puguin fer aportacions per poder-les estudiar. Tot plegat neix de l’Àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Sarrià i de la confecció d’un pla estratègic que tenia com a base la promoció econòmica de la vila. Aquest treball va desembocar en una segona fase amb la idea de transformar el municipi partint de la base que Sarrià no té un «centre» com a tal per tota la vila, sinó petits centres en cada barri. Des de l’àrea, han explicat que amb aquesta idea van presentar un projecte al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per rebre una subvenció i recentment se’ls hi han concedit 100.000 euros. Aquest suport econòmic ha causat satisfacció a l’Ajuntament perquè considera que és una «oportunitat» que pot servir per fer en un any el que potser hauria requirit dues anualitats. Un cop es determini què pot ser viable i què no amb aquesta subvenció, s’aniria executant en diferents anys, segons el pressupost municipal que s’hi vagi destinant.

L’únic beneficiat gironí

Amb els diners de l’Estat es podrà fer tot el procés participatiu, tenir el suport jurídic i urbanístic i fer difusió de tot el projecte per tenir un document vàlid per, posteriorment, a mitjà termini anar fent les execucions que permetin la transformació plantejada. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat recentment la llista definitiva de municipis que rebran les ajudes que sumen 20 milions d’euros per fer projectes pilot de plans d’acció local de l’Agenda Urbana. Entre els beneficiats hi havia consistoris catalans, però només un municipi gironí: Sarrià de Ter. Tots els projectes pilot subvencionat pel Ministeri hauran d’estar finalitzats abans de setembre de l’any 2022. La idea de l’ajut econòmic és que serveixin per visibilitzar, des de l’àmbit local, tot el potencial que «té l’Agenda Urbana Espanyola per treballar a les àrees urbanes de totes les mides, de manera transversal i integrada, amb visió estratègica i mitjançant un model de governança que garanteix una àmplia participació ciutadana», segons el Ministeri.