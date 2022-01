El nombre d’estudiants amb alguna discapacitat ha crescut de manera exponencial els darrers anys a la Universitat de Girona (UdG). Fa quinze anys la UdG comptava amb sis estudiants amb discapacitat, ara n’hi ha 182 i tot apunta que l’any vinent se superaran els 200, una xifra «impensable» fa una dècada, segons explica el president de Multicapacitats, Isaac Padrós. I és que la integració d’aquest col·lectiu a la vida universitària ha estat «exponencial» els darrers anys. Institució i entitats han treballat colze a colze per aconseguir-ho i adaptar els temaris als alumnes que ho necessiten.

Padrós assenyala que la relació és «molt estreta» i es mostra «satisfet» dels resultats que s’estan aconseguint, però reconeix que encara «tot just estem al principi». «A la Universitat de Girona s’està fent molt bona feina i els treballadors tenen una especial sensibilitat per acollir-nos», remarca. El president de Multuicapacitats deixa clar que no tenen exàmens més assequibles que la resta de companys de la carrera, sinó que se’ls facilita l’accés a la informació. «El que ens permeten poder llegir i estudiar adaptant els continguts a la discapacitat. Després fem l’examen com la resta», explica Padrós.

Tot i que cada vegada és més fàcil poder fer una carrera, per a aquelles persones amb discapacitat, la realitat és «crua» un cop acaben els estudis. Padrós lamenta que no es compleixi la llei general del discapacitat a l’empresa privada i que això suposi que es contracti aquestes persones per a llocs de feina amb millors remuneracions. «El dia de demà hem de poder optar a treballs qualificats. No pot ser que se segueixi associant una persona discapacitada amb aquell que rep una subvenció de l’estat. Hem de revertir aquesta situació», remarca el president de Multicapacitats.

Un dels objectius de l’entitat és promoure que els joves que estan als instituts i tenen inquietud per fer una carrera, no deixin d’intentar-ho per falta d’informació. Per evitar-ho, des de Multicapacitats fan diverses accions a escoles i instituts per explicar les facilitats que posa la UdG per poder adaptar els estudis a persones amb alguna discapacitat, més enllà del 2% de places per carrera que reserven.

El repte de l’ocupació

El Consell Social de l’Observatori de la Discapacitat Física va posar de manifest el passat mes de desembre que la pandèmia de la covid-19 representa una amenaça per al col·lectiu de persones amb discapacitat a l’hora de trobar feina. Segons l’entitat, la taxa d’atur de les persones amb discapacitat va ser del 25,2% a Espanya, és a dir, únicament una de cada quatre persones amb discapacitat (en edat laboral) està treballant, una situació que es veuria agreujada davant la situació provocada per la pandèmia. D’altra banda, de les noves contractacions a tot l’estat, 116.873 van ser sota el model de contractes específics per a persones amb discapacitat.

Entre les dones amb discapacitat en edat de treballar, la taxa d’activitat és del 36,6%, però la taxa d’ocupació és d’un 25,2% i l’atur és del 25%. Una diferència que també queda plasmada comparant el salari mitjà: l’any 2017 el salari mitjà de les persones amb discapacitat va ser de 19.726,2 euros bruts anuals en el col·lectiu de persones amb discapacitat, davant els 23.764,8 euros de salari d’una persona sense discapacitat.