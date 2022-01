La vaga de recollida d'escombraries de Salt (Gironès) ja fa deu dies que va començar i els treballadors afirmen sentir-se «frustrats» perquè no hi ha cap reunió de mediació convocada de cara als pròxims dies. El president del comitè d'empresa, Xavier Vives, ha assegurat que la concessionària i l'equip de govern «segueixen negant el conflicte» i això fa que s'enroqui la situació. Tot i això, els treballadors segueixen treballant i asseguren que fan «més dels serveis mínims» per garantir la salubritat de tots els contenidors del municipi. Per contra, el consistori creu que aquests no s'estan complint i per això ha ampliat l'expedient sancionador a l'empresa amb una multa prevista de 100.000 euros.

Desè dia de la vaga d'escombraries al municipi de Salt i el conflicte segueix sense resoldre's. Aquest dilluns al matí, el president del comitè d'empresa, Xavier Vives, ha assegurat que encara no hi ha cap reunió de mediació convocada pels dies vinents i això fa que prevegin que la vaga s'allargui uns dies més. De moment, Vives ha assegurat que els treballadors mantenen la lluita fins que no es resolgui la situació, al mateix temps que segueixen organitzant els torns de serveis mínims. Vives ha lamentat que no s'hagi avançat gens en els deu dies de vaga perquè entre l'empresa concessionària del servei i l'Ajuntament «segueixen negant el conflicte» i per això les mediacions de la setmana passada no van arribar a bon port. Ara, confia en el fet que en els pròxims dies hi hagi una reunió per resoldre la situació. Segons Vives, la vaga «no es pot eternitzar» i per això creu que aviat hi haurà un acord «més satisfactori per uns o per altres», però caldrà desencallar-la aviat.

Mentrestant, el president del comitè assegura que la plantilla està fent «molt més que els serveis mínims» per garantir la salubritat de la zona dels contenidors al municipi. Malgrat tot, el consistori ha anunciat aquest dilluns que ha ampliat l'expedient sancionador a l'empresa FCC per incomplir els serveis mínims. L'equip de govern preveu una multa que arribi els 100.000 euros a la concessionària, ja que les auditories mediambientals que fa el consistori diàriament revelen que hi ha contenidors on fa set dies que no es recullen. De moment, l'equip de govern municipal ha anunciat que les auditories s'envien periòdicament als departaments de Treball i Salut per resoldre l'incompliment de la vaga en la recollida de residus. A més, demanen que es reobri la negociació entre l'empresa i els treballadors amb objectius assumibles per a tots que permetin desconvocar la vaga indefinida que va arrencar el 25 de desembre, dia de Nadal.

Els treballadors, a l'espera del recorregut de la cavalcada

Malgrat tot, el president del comitè d'empresa insisteix que els serveis mínims es compleixen escrupolosament i fins i tot la plantilla fa serveis especials per buidar algunes zones on hi ha abocaments. Xavier Vives ha assegurat que l'escassetat de personal fa que una vintena de persones hagin d'assumir tot el servei i això satura a la plantilla. De fet, alguns membres del comitè de vaga han hagut de treballar per garantir els serveis mínims. Per contra, Vives ha recriminat a l'Ajuntament de Salt que encara no els hagi enviat el recorregut de la cavalcada de Reis per poder-se organitzar en la recollida de residus que hi haurà. El president del comitè d'empresa ha començat a preparar els torns dels treballadors segons «una captura de pantalla» que han aconseguit de la pàgina web municipal amb l'esperança que «no hagi canviat» mentre encara no han rebut els carrers per on passarà la cavalcada d'aquest dimecres. En paral·lel, Vives també ha avançat que el 6 de gener, dia de Reis, també faran un servei de recollida especial per evitar que els residus que generen els regals s'acumulin als carrers. «No volem que els nens paguin les conseqüències de les ximpleries dels grans», ha afegit Xavier Vives.