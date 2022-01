La vaga en la recollida d’escombraries de Salt arriba aquest dimarts a l’onzè dia amb les deixalles acumulant-se als carrers de la ciutat i sense que, de moment, s’entrevegi cap solució després que ahir les dues parts, treballadors i empresa, no es varen trobar i que l’Ajuntament hagi ampliat l’expedient sancionador a FCC Medio Ambiente per «l’incompliment dels serveis mínims decretats per la Generalitat de Catalunya». Un expedient que, només amb els incompliments detectats fins ara, podria acabar comportant una multa de 100.000 euros a l’empresa que té la concessió del servei de neteja viària i recollida d’escombraries. L’incompliment dels serveis mínims denunciat per l’Ajuntament no és compartit des de la part dels treballadors que, segons el president del comitè d’empresa, Xavier Vives, estan «fent més dels serveis mínims» tot i els pocs efectius amb que, segons ell, compta la plantilla. Des de l’inici de la vaga, l’equip de govern de Salt està fent, de manera diària, «auditories mediambientals» que ja s’han fet arribar a la Generalitat, tant als departaments de Treball com de Salut, per deixar constància d’uns incompliments com, per exemple, que en algunes illes de contenidor de la població «no s’hagin recollit les escombraries des de fa set dies». Una manca de neteja que, segons l’Ajuntament de Salt, pot posar en perill «la mobilitat de les persones i vehicles» i provocar «l’aparició de problemes de salut pública».

La posició de l’Ajuntament de Salt sobre els serveis mínims no és compartida pels treballadors que consideren que no només estant complint «escrupolosament» amb els estipulats per la Generalitat, sinó que n’estan «fent més». En declaracions a l’agència ACN, el president del comitè d’empresa, Xavier Vives, va assegurar que la plantilla «està fent serveis especials per buidar algunes zones on hi ha abocaments» i que, fins i tot, els mateixos membres del comitè de vaga han treballat mantenir la salubritat dels contenidors davant la falta de personal que té la plantilla. Vives va explicar que, de cara a demà i demà passat, s’organitzaran per cobrir la neteja tant del recorregut de la Cavalcada dels Reis d’Orient com dels possibles llocs on s’acumulin deixalles l’endemà pels embolcalls de les joguines. «No volem que els nens paguin les conseqüències de les ximpleries dels grans», assegura Vives.

El camí cap a la resolució final de la vaga també aixeca discrepàncies entre l’Ajuntament de Salt i els treballadors, perquè mentre des del govern municipal es considera que aquests han de resoldre el seu conflicte laboral amb l’empresa (FCC Medio Ambiente), des del comitè d’empresa es voldria una major implicació del consistori. I així, mentre l’Ajuntament de Salt insisteix a demanar «a les dues parts que reobrin la negociació amb propostes justes i assumibles per a tothom que permetin arribar a un acord i desconvocar la vaga indefinida que es va iniciar el 25 de desembre», Xavier Vives admetia que «el conflicte no es pot eternitzar» i que, tard o d’hora, «s’arribarà a un acord més satisfactori per uns o per altres».