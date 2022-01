Els escombriaires de Salt han decidit en assemblea aquest dimarts que a partir del dia de Reis no faran més serveis "especials" i que es limitaran a complir els mínims decretats. En un comunicat, el comitè de vaga apunta directament a l'Ajuntament i a l'empresa FCC com a "responsables" de l'actual situació de "bloqueig". "A les portes del 12è dia de vaga, seguim com el primer dia. La multinacional i l'equip de govern continuen negant el conflicte. No hi ha negociació i no hi ha propostes de solució", asseguren. En aquest sentit, afirmen que estan "convençuts" que el Departament d'Empresa no seguirà "aquesta estratègia suïcida" que "només busca la judicialització".

"Nosaltres continuem disposats a seure a la taula de mediació en el moment que se'ns truqui", afegeixen al comunicat.

El comitè també afirma que, a diferència del que assegura l'Ajuntament, que han estat fent serveis "per sobre dels serveis mínims per responsabilitat i empatia amb el veïnat de Salt". "Restem astorats en comprovar que s'ha interpretat per part de l'Ajuntament com una mostra de feblesa o debilitat. No han entès res", afirmen. Per això, ha decidit que a partir de dijous se cenyiran als serveis mínims. "Quan vulguin asseure's i negociar, ja saben on trobar-nos", conclouen.

El comunicat arriba després que ahir l'Ajuntament anunciés que ampliava l'expedient sancionador a l'empresa FCC per incomplir els serveis mínims. L'equip de govern preveu una multa que arribi els 100.000 euros a la concessionària, ja que les auditories mediambientals que fa el consistori diàriament revelen que hi ha contenidors que fa set dies que no es recullen.