Un any més, l’Espai Gironès de Salt col·labora amb el Banc de Sang i avui al centre comercial, al costat del tobogan situat a l’aparcament exterior, hi haurà instal·lat un autobús per donar sang. Les donacions es podran fer de quatre de la tarda a les vuit del vespre. L ajornada a l’Espai Gironès coincideix amb la crida pública feta pel Banc de Sang perquè que les donacions diàries que hi ha actualment són insuficients per atendre l’augment de la necessitat de sang als hospitals. Actualment, et Banc de Sang té unes reserves de seguretat de 6.000 unitats, quan la xifra ideal seria de 10.000.