Encesa amb el mag Maj-Mandin. L’Estel d’Orient ja brilla al capdamunt de la façana de la Catedral de Girona per guiar als Reis cap a la ciutat per repartir milers de regals als més petits anant casa per casa dimecres a la nit després de protagonitzar la tradicional Cavalcada. El mag Naj-Mandin i el seu seguici van ser els encarregats de deixar-ho tot a punt amb l’encesa de l’estel en un acte a la catedral que va aplegar moltes famílies de Girona aquest dilluns a la tarda. Avui i demà a la tarda, tant la façana com el campanar de la Catedral es tornaran a il·luminar com a prèvia a la Cavalcada dels Reis d’Orient a Girona que, aquest any, canviarà de recorregut amb sortida al Camp de Mart de la Devesa i arribada a la Copa.