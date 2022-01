El grup municipal del PSC ha revelat que l'Ajuntament de Girona, governat per Junts i ERC, té pendents de pagar 659.908,43 euros a l'abocador de Solius a qui, durant el darrer any, ha estat la fracció orgànica sense tenir-hi cap conveni en una actuació que, segons informes tècnics del mateix consistori gironí aportats pel grup municipal socialista, no respecta "cap procediment legalment establert".

La portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, ha criticat l'actuació del govern municipal recordant, a més, que l'abocador de Solius, a més a més, té una sentència ferma de tancament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i no té llicència ambiental per poder treballar. "No és només que no s'haurien d'haver enviat mai residus orgànics sense conveni en vigència, sinó que tampoc no s'haurien d'haver enviat a un abocador que té sentència ferma de tancament i que no respecta els criteris de respecte en el medi ambient més bàsics", diu Paneque. L’abocador de Solius continua actiu tot i la sentència de tancament de fa un any