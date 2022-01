Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 34 anys per robar i agredir dos taxistes de Girona. El primer dels fets es remunta al dia de Nadal cap a les quatre de la matinada quan un taxista que estava fent el servei a la plaça Ramon Folch va veure un noia que baixava d’un cotxe i es dirigia al seu vehicle. La noia li va demanar si la podia portar fins al pavelló esportiu de Vila-roja. Durant el trajecte, el taxista es va adonar que el cotxe del qual la noia havia baixat l’estava seguint. Per això, un cop al pavelló, va activar el tancament de portes patint per la integritat d’ella però, tot seguit, la noia va desactivar-lo i va sortir del taxi en direcció a l’altre vehicle.

Tot seguit, el conductor de l’altre cotxe va pujar al taxi i va agredir el taxista amb una barra de ferro. Li va robar el mòbil, 300 euros en efectiu, el datàfon i la cartera. El segon robatori es va produir just l’endemà cap a mitjanit. Un taxista que estava treballant per Girona va recollir un individu que li va demanar que el portés al mateix pavelló de Vila-roja. Un cop allà, li va treure un ganivet de grans dimensions i li va sostreure una tauleta electrònica de pagament que portava al cotxe. La Unitat d’Investigació dels Mossos va concloure que els dos robatoris les havia perpetrat la mateixa persona i el 30 de desembre el van localitzar i detenir. Després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs.