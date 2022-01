Ses Majestats els reis d’Orient arriben avui a la tarda a les ciutats i els pobles complint les normes estrictes a què obliga la pandèmia. Enguany ja és el segon any que les pantalles, als campaments reials previs a les cavalcades o les cercaviles amb un recorregut modificat ajuden a fer més accessible que els infants d’arreu puguin continuar veient com arriben des d’Orient Melcior, Gaspar i Baltasar, preparats per repartir els regals la nit de reis.

A banda de la multitudinària cavalcada de Girona, a altres municipis del Gironès també arribaran els reis avui a la tarda, els quals hauran d’anar amb mascareta durant tot el trajecte, igual que la comitiva musical, segons estableix el protocol de Salut. A Salt ho faran a les 19 hores iniciant una ruta circular que començarà i acabarà a la Plaça 1 d’Octubre. Enguany no hi haurà ni animals ni caramels, però no hi faltarà la princesa Samarcanda, que ja fa dies que visita els diferents barris de la ciutat.

A altres municipis com Cassà de la Selva o Canet d’Adri, els reis sortiran a les 18h. A Cassà aquest any es recupera el traçat llarg, començant amb els tres trets de sortida dels Trabucaires des del campament reial al Parc de l’Estació fins a la plaça de la Coma. A Canet d’Adri, s’esperarà els reis davant l’Ajuntament amb una xocolatada. Per altra banda, a Llagostera s’ha canviat el recorregut aquests darrers dies a causa de la propagació de la pandèmia, així que avui es podran rebre els reis des de l’avinguda de l’Esport i acompanyar-los en una cavalcada que acabarà al mateix lloc que comença.

Al seu torn, els reis mags a Figueres repetiran el trajecte que van fer l’any passat. Un cop més es podran veure els personatges icònics de la desfilada, com són en Fumera o el Carboner. Tots plegats sortiran del carrer Borrassà fins a arribar de nou a la Rambla. L’única diferència d’enguany serà que Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats de tota la comitiva, enfilaran la Rambla pel vial de pujada, per tal de facilitar que tot el públic quedi més esponjat, en ser un espai més ampli.

També a l’Alt Empordà, a Roses, a les 19 hores sortirà de l’avinguda Rohde la comitiva de Ses Majestats i es dirigirà fins al port esportiu. Els nens i nenes hi podran portar la típica clau màgica de Miftal, que han pogut aconseguir amb els tríptics que ha repartit l’Ajuntament, on s’hi troba la clau retallable i apte perquè cada infant la pinti al seu gust. En canvi, a Castelló d’Empúries, on no hi haurà cavalcada, durant tota la tarda es podrà visitar als reis als tres espais habilitats: l’envelat de la Plaça de les Palmeres, el Pati del Palau dels Comtes i la Sala Polivalent, on s’hi acollirà la comitiva formada per la Banda de percussió dels Senyors del Foc, una companyia de dansa i els Reis Mags. A L’Escala, Ses Majestats arribaran per mar a les 17 hores, tot i que no es preveu que es faci el tradicional «tocamans», sinó que els Reis saludaran des de la distància a tots els presents i rebran la clau màgica del municipi de mans de l’alcalde. A continuació iniciaran un petit recorregut que els durà fins al campament reial a la Mar d’en Manassa.

Al Pla de l’Estany, a Banyoles el rei Baltasar encapçalarà la comitiva i per primer cop no es pintarà a les persones que participin de la cavalcada. Aquest any els reis iniciaran la ruta al camp de futbol vell i l’acabaran a la Muralla en un esdeveniment que comptarà a més a més amb dos espectacles. A Porqueres, en canvi, els reis faran la cavalcada sols, i la resta de comitiva els esperarà als Jardins de l’Ajuntament, on s’hi situa el Campament Reial. La cercavila començarà a les 18 hores al Restaurant les Estunes.

A Olot Ses Magestats i més de 300 patges sortiran a les 18:30 hores del Campament Reial de la Plaça Clarà fins a arribar als tres trons del Firal Petit. Enguany el Carboner estrenarà carrossa després que els altres anys ho fessin els cuiners i els Reis. A Sant Joan les Fonts, en canvi, aquest any no hi haurà cavalcada, però es podrà portar la carta als reis al Prat de Can Miquelet, espai escollit pel fet de ser a l’aire lliure per tal de prevenir contagis, a partir de les 17.30 hores.

Ripoll, que recupera la Cavalcada, rebrà els reis a les 18 hores a la Carretera Barcelona fins a arribar a la Plaça Abat Oliba. Perquè la mainada els pugui donar la seva carta caldrà reservar prèviament entrada per entrar al claustre del Monestir de Santa Maria, accedint-hi per la Sala Abat Senjust.

A Camprodon els Reis faran una primera parada a la residència geriàtrica municipal de l’Hospital i a continuació es dirigiran al pavelló vell per saludar a tots els nens i nenes del municipi. Finalment, a dos quarts de vuit començaran la seva ruta cap a l’Ajuntament per rebre la clau màgica de Camprodon de mans de l’alcalde.

A Sant Joan de les Abadesses cada rei farà un recorregut diferent des del Pont Nou a les 18.30 hores fins a la plaça Major. Així doncs, caldrà seguir el rei amb qui es vulgui tenir audiència i entrar a la plaça per un carrer concret.

A la capital de la Selva, Santa Coloma de Farners, enguany es manté la cavalcada estàtica que ja es va fer l’any passat a la zona dels Saioners a partir de les 18 hores. A més, hi haurà espectacles de foc, batucades i comparses de carboners, malabars i estels de llum que dinamitzaran l’espai durant tota la tarda.

A Blanes els infants podran rebre els reis al Port de Blanes, on Melcior, Gaspar i Baltasar hi arribaran en vaixell també a les sis de la tarda, gràcies a la col·laboració del Club de Vela Blanes. El recorregut, expliquen, serà l’habitual, començant pel Passeig de Mar fins a arribar a la cruïlla amb el Carrer Ample, quan enfilaran cap amunt per girar a la Plaça Solidaritat. El municipi selvatà comptarà també amb música en directe de dues formacions: la Banda Musical de Blanes i mossèn Joan Batlle, i la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria.

A Palamós els reis arribaran aquest cop a l’estenedor de xarxes del port, també amb vaixell per mar. Prèviament, a les 17:30 hores tindrà lloc l’espectacle ‘Crikifoc’ que amenitzarà amb llums, música i circ l’arribada dels reis d’orient. La cercavila, que comptarà amb una batucada per part del grup Repercussió de Palamós, sortirà a les 19 hores de Sant Joan fins a arribar al Teatre La Gorga, a diferència de l’any passat que va acabar a La Nau.

A Sant Feliu de Guíxols, com cada any, es fan dues jornades per rebre Ses Majestats. Per una banda, ahir van arribar per mar, mentre que avui sortiran amb tota la comitiva a les 19 hores des de la zona esportiva de Vilartagues fins a acabar a la Plaça del Monestir, on a la Porta Ferrada els reis recolliran les cartes dels infants.

A Palafrugell, en canvi, a causa de la pandèmia els reis no arribaran per mar. Sortiran, però, a les 17:30 hores des de la Plaça del Sol i rebran els nens i nenes al Teatre Municipal.

També al Baix Empordà, a Castell-Platja d’Aro els reis i el centenar de persones de la comitiva que els acompanyen passaran tant per Platja d’Aro com per Castell d’Aro, desfilant pels carrers més cèntrics de les dues viles. A les 18 hores sortiran del carrer Juli Garreta fins a arribar al Palau d’Esports i Congressos i a les 20h se’ls podrà tornar a veure a la cercavila que començarà a l’Avinguda de la Platja i que acabarà a l’Església de Santa Maria de Castell d’Aro.