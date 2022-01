-Mira Marc, és el rei negre, ara arriba el rei negre.

El nen, amb el seus encara no dos anys, escolta a la seva mare i somriu quan veu que Baltasar se li està acostant. A peu, fins just davant seu, en un lateral de la plaça Catalunya que, com tot el recorregut des del camp de Mart fins a La Devesa, s'ha omplert de gent aquest dimecres en el retorn de la Cavalcada dels Rei d'Orient a Girona. Baltasar anava amb mascareta, com Melcior i Gaspar i tot el seguici de Ses Majestats, però això al nen no li importava. Era feliç, molt feliç, amb el seu fanalet en una Cavalcada diferent pel seu recorregut que, per primer cop, no ha acabat a la plaça del Vi, perquè no hi havia cavalls i perquè els Reis no anaven damunt de carrosses.

Una Cavalcada feta a mida dels nens, com el que ha sigut feliç tinguent a tocar Baltasar a la plaça Catalunya, com també ho han sigut els centenars que han pogut acostar a parlar amb els tres Reis d'Orient a l'ampli campament reial del mig de La Devesa. Una Cavalcada sense les aglomeracions dels jardins de Fora Muralla o de l'acte final a la plaça de Vi, i encara que mai plou a gust de tothom, i més d'un lamentava no veure el seu Rei preferit ben assegut dalt d'una carrossa, va ser una arribada de Ses Majestats a Girona adaptada als nous temps i amb més presència de la dona que mai en els llocs d'honor. Una mirada femenina que ni les barbes poden dissimular, com les mascaretes no poden dissimular la il·lusió dels més petits pensant en la màgia que, passada la nit, farà que arribin regals a les seves cases.