El grup municipal del PSC va revelar ahir que l’Ajuntament de Girona, governat per Junts i ERC, té pendents de pagar 659.908,43 euros a l’abocador de Solius a on, durant el darrer any, ha estat enviant la fracció orgànica sense tenir-hi cap conveni firmat. Una manca de conveni que, legalment, impedia que el consistori pogués fer el pagament de les factures, en total seixanta entre les de l’àrea de sostenibilitat i les de MercaGirona, en una situació que, segons va explicar el regidor de Neteja i Recollida de Residus Eduard Berloso, quedarà regularitzada a partir que en el proper ple municipal s’aprovi un nou conveni entre Girona i el consorci de l’abocador de Solius. Un nou conveni que, d’entrada, només serà per sis mesos perquè les instal·lacions d de Solius ja haurien d’estar tancades i Girona, conjuntament amb l’Agència Catalana de Residus haurà de buscar nou destí per portar la seva fracció orgànica. L’opció més probable és l’abocador de Pedret i Marzà, a l’Alt Empordà.

El grup municipal del PSC basa la seva denúncia en un informe de la interventora municipal on es detallaria que continuar portant la fracció orgànica a Solius sense tenir-hi un conveni no respecta cap «procediment legalment establert». Una situació que ha acabat derivant en aquestes factures impagades, i el deute total de més de 690.000 euros, que, per part de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso reconeixia que «és veritat que hi ha aquestes factures impagades», però que són producte de la manca de conveni per la indefinició de com s’havia de tractar la fracció orgànica que genera la ciutat un cop el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va confirmar el tancament de l’abocador de Solius. «Hem estat en converses amb l’Agència Catalana de Residus, que és en definitiva qui ens ha de dir on hem de portar la fracció orgànica, i finalment ens han dit que podem firmar un nou conveni per sis mesos amb Solius i això és el que portarem en el proper ple», va explicar Eduard Berloso per a qui, amb el nou conveni, s’acabaran els impediments legals per pagar les factures pendents. . «Els diners ja estan pressupostats», va reiterar Berloso destacant que «des del Consorci de Solius mai ens han reclamat aquests pagaments i hem estat nosaltres els que hem anat insistint que calia un conveni».

El manteniment de la relació entre Girona i l’abocador de Solius, que fa més d’un any que hauria d’estar tancat, també va ser molt criticat ahir pel PSC «No és només que no s’haurien d’haver enviat mai residus orgànics sense conveni en vigència, sinó que tampoc no s’haurien d’haver enviat a un abocador que té sentència ferma de tancament i que no respecta els criteris de respecte en el medi ambient més bàsics», va assegurar la portaveu del grup municipal, Sílvia Paneque, mentre que la regidora Bea Esporrín destacava que «si a juliol del 2022, l’Ajuntament de Girona no ha de portar la fracció orgànica a Solius, aquest mateix abril ha d’indicar a on poden tractar-se amb garanties mediambientals».