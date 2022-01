A peu, sense animals i amb un nou recorregut des del campament reial, aquest cop al Camp de Mart de la Devesa, fins a la festa fina a la Copa. La Cavalcada de Girona torna després del parèntesi de l’any passat amb moltes novetats per, a banda de guanyar espai per evitar aglomeracions en temps de pandèmia, treure definitivament els animals del seguici dels Reis d’Orient. A diferència del que s’ha decidit en altres ciutats, els nens que vagin a la Cavalcada de Girona sí que podran recollir caramels i, en una altra novetat, també 16.000 monedes de xocolata dissenyades pel pastisser Jordi Roca.

Al llarg del matí, els patges reals faran diferents actes pels barris per, a partir de les quatre de la tarda instal·lar-se al campament del Camp de Mart, d’on dues hores més tard sortirà la Cavalcada. Aquesta s’allargarà dues hores, amb els tres Reis d’Orient i tot el seu seguici fent a peu un nou recorregut que sortirà del Camp de Mart pel carrer de Caterina Albert i la plaça Miquel de Palol en direcció a la Punxa per passar, posteriorment, per la plaça Poeta Marquina, la ronda Santa Maria Claret i el carrer Joan Maragall per després arribar a la Plaça Catalunya i baixar per Santa Clara fins a la plaça Independència des d’on s’anirà fins a la Copa passant per Ramon Folch i la rotonda del rellotge. L’acte final a la Copa començarà a tres quarts de vuit del vespre.

El recorregut de la Cavalcada provocarà afectacions de trànsit a la ciutat i, per exemple, des de les tres de la tarda i fins a les vuit del vespre diferents carrers del barri de la Devesa - Güell tindran restringida la circulació de vehicles. Més tard, des de les cinc de la tarda, el tall afectarà carrers dels barris de l’Eixample i del Mercadal.