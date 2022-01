L'Ajuntament de Salt obre la porta a contractar una empresa externa per cobrir els serveis mínims en la recollida d'escombraries si l'actual concessionària «segueix» sense complir-los. L'alcalde del municipi, Jordi Viñas, ha assegurat en una roda de premsa que Treball ha emès un informe on els autoritza a fer-ho en vista de la situació actual i que tant ells com Salut els donen la raó: «No ens hem inventat els incompliments. Són un fet que hem documentat». Per això, demanaran que en les pròximes hores –no s'ha fixat un termini concret- l'empresa concessionària «actuï d'urgència» i «deixi la ciutat en condicions». «Si no ho fan, ens veiem legitimats per prendre les mesures necessàries», ha afegit Viñas.

Els escombriaries de Salt demanen «negociar» a Ajuntament i empresa 12 dies de vaga i continua la polèmica. L'Ajuntament de Salt ha anunciat que instarà a l'empresa concessionària del servei d'escombraries a actuar d'urgència per resoldre la situació i complir amb els serveis mínims. Si no, contractarà una empresa externa perquè ho faci. L'alcalde, Jordi Viñas, ha explicat que després de denunciar la situació a Salut i l'empresa el passat 27 de desembre –dos dies després de l'inici de la vaga- ara els ha arribat un informe de Treball que avalaria aquesta mesura. En concret, Viñas ha explicat que "per garantir la salubritat i emparant-se en el no compliment del servei, l'Ajuntament pot contractar una altra empresa". A més, Treball els ha respost i els ha aclarit quins són els serveis mínims que s'han de complir. En la fracció orgànica i el rebuig cal fer recollides cada 48 hores però si no s'ha aconseguit retirar tota la brossa, cal continuar fins "a la retirada total". Aquest seria, de fet, el principal punt de conflicte perquè, mentre el comitè de vaga defensa que estan complint els serveis i que, fins i tot, n'estan fent de més, l'Ajuntament alerta que hi ha illes de contenidors que no s'han recollit en set dies. De moment, es comunicarà a l'empresa aquesta situació i els serveis jurídics municipals fixaran quin termini cal esperar per emprendre mesures. En paral·lel, l'Ajuntament ha ampliat l'expedient sancionador i ja avisa que la multa pot superar els 100.000 euros. Finalment, insten a les parts implicades en el conflicte –FCC i treballadors- a tornar a la taula de mediació amb "propostes justes i assumibles" per tothom. "Cal assumir una negociació on totes les parts cedeixen i que no s'aixequin fins que hi hagi un acord que permeti desconvocar la vaga", insisteix Viñas. Els treballadors neguen la major Per la seva banda, el delegat dels treballadors, Xavier Vives, nega la major i reitera que estan complint els serveis mínims. En aquest sentit, insta l'Ajuntament a comunicar-los què és el que creuen que no estan fent correctament i a fer públics els informes que, segons diuen, els donen la raó. Vives acusa l'Ajuntament i l'empresa de mantenir-se en la "negació" del conflicte i els demana que s'asseguin a negociar. També els acusa d'intentar vulnerar els drets dels treballadors i de "llençar calúmnies". A més, a partir del 6 de gener mantenen que deixaran de fer serveis "especials". "No tenen cap interès a resoldre el conflicte", insisteix. 12 dies d'aturada L'aturada, que és indefinida, va començar el dia de Nadal i afecta una quarantena de treballadors de l'empresa FCC Medio Ambiente, que és la concessionària del servei. Els motius que els han portat a plantar-se són dobles. Per una banda, la plantilla reclama millores laborals; i per l'altra, es queixa que el servei és deficitari. Dins el primer bloc, els treballadors insten la concessionària a tancar un nou conveni (porten un any sense) i critiquen la manera com es contracten els eventuals. A més, subratllen que porten massa temps amb els sous congelats. I pel que fa al servei, els vaguistes critiquen que no hi ha prou camions, que s'espatllen i que fa massa temps que estan aguantant "una plaga de rates". De moment, s'han fet dues mediacions –per ara, no n'hi ha cap més de prevista- sense èxit.