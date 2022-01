- «Mira Marc, és el rei negre, ara arriba el rei negre».

El nen, amb els seus encara no dos anys, escolta a la seva mare i somriu quan veu que Baltasar se li està acostant. A peu, fins just davant seu, en un lateral de la plaça Catalunya que, com tot el recorregut des del Camp de Mart fins a la Devesa, es va omplir de gent aquest dimecres en el retorn de la Cavalcada dels Rei d’Orient a Girona. Baltasar anava amb mascareta, com Melcior i Gaspar i tot el seguici de Ses Majestats, però això al nen no li importava. Era feliç, molt feliç, amb el seu fanalet en una Cavalcada diferent pel seu recorregut que, per primer cop, no va acabar a la plaça del Vi, perquè no hi havia cavalls i perquè els Reis no anaven damunt de carrosses. Una Cavalcada feta a mida de la mirada dels nens, com el que va ser feliç tenint a tocar Baltasar a la plaça Catalunya, com també van ser els centenars que van poder acostar a parlar amb els tres Reis d’Orient a l’ampli campament reial del mig de la Devesa. Una Cavalcada sense les aglomeracions dels jardins de Fora Muralla o de l’acte final a la plaça de Vi, i encara que mai plou a gust de tothom, i més d’un lamentava no veure el seu Rei preferit ben assegut dalt d’una carrossa, va ser una arribada de Ses Majestats a Girona adaptada als nous temps i amb més presència de la dona que mai en els llocs d’honor Una mirada femenina que ni les barbes poden dissimular, com les mascaretes no poden dissimular la il·lusió dels més petits pensant en la màgia que, passada la nit, farà que arribin regals a les seves cases.

Ni els canvis, ni les mascaretes van desterrar l’esperit medieval, amb el foc sempre present, que els Manaies han impregnat des de fa anys la Cavalcada de Girona. Un esperit que, després dels recorreguts pels patges del matí, es va fer present des de les quatre de la tarda al Camp de Mart. Al mig de la Devesa el campament reial va guanyar l’espai que no tenia als jardins de Fora Muralla i si allà els nens i nenes només podien acostar-se al seguici d’un dels tres Reis, el nou emplaçament va servir perquè el contacte entre els més menuts i Ses Majestats fos molt més fàcil. I, amb el rei blanc mostrant-se especialment generós, en la nova Cavalcada de Girona no només es varen repartir caramels sinó que també es varen regalar 16.000 monedes de xocolata - la de Melcior de xocolata blanca i pols d’or; la de Gaspar, de xocolata amb llet i pàtxuli; i la de Baltasar, de xocolata negra amb pol·len de mel. - dissenyades pel pastisser Jordi Roca.

Un cop el campament, a les sis de la tarda, els Reis d’Orient i el seguici van començar els recorreguts pels carrers de Girona. I si, fins aquest any, el noranta per cent de la Cavalcada anaven a peu, aquest cop tots van fer caminant els dos quilòmetres que els separaven de la Copa. Reis inclosos, sense cap carrossa.

Dos dies després de protagonitzar l’encesa de l’estel d’Orient a la façana de la Catedral de Girona, el mag Naj-Mandin va obrir la Cavalcada. Rere seu, el foc, la música, la festa i la resta de participants habituals a la Cavalcada de Girona: carters, caramelers, tamponers, cuiners... I, sobretot, els Tres Reis d’Orient.

Després de sortir del camp de Mart, la Cavalcada va sortir pel carrer de Caterina Albert i la plaça Miquel de Palol en direcció a la Punxa per passar, posteriorment, per la plaça Poeta Marquina, la ronda Santa Maria Claret i el carrer Joan Maragall per després arribar a la Plaça Catalunya i baixar per Santa Clara fins a la plaça Independència des d’on s’aniria fins a la Copa passant per Ramon Folch i la rotonda del rellotge. En total, uns dos quilòmetres de recorregut a peu en gairebé dues hores, fins a arribar a la Copa on l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, va rebre Ses Majestats que van prendre la paraula per recordar que ahir tocava anar a dormir aviat. Avui, és el dia dels regals.