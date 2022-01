Anant ja cap a les dues setmanes de vaga d’escombraries, l’Ajuntament de Salt està disposat a moure fitxa i contractar una nova empresa perquè netegi els carrers de la població si, com defensa l’equip de govern i avala ara un informe del Departament de Treball, l’actual empresa concessionària del servei continua sense garantir els serveis mínims. Amb Treball del seu costat, l’ajuntament insta a FCC Medio Ambiente a què «immediatament posi fil a l’agulla per resoldre aquest incompliment dels serveis mínims que estan provocant greus problemes de mobilitat i salubritat als veïns». I, segons va explicar aquest dimarts al matí Jordi Viñas en una roda de premsa, el mateix departament de la Generalitat els hi ha donat llum verda per contractar una nova empresa que s’encarregui de retirar les bosses d’escombraries que s’acumulen en molts punts de Salt.

Els serveis mínims decretats per la Generalitat estipulen que les bosses, tant de rebuig com d’orgànic, dels contenidors s’han de retirar cada 48 hores. I, mentre des de l’ajuntament es manté que això no està passant (ja ho van denunciar el dia 27 de desembre, dos dies després de començar la vaga), el Comitè de Vaga sosté que, fins ara, «hem estat fent més que els serveis mínims» amb unes accions especials, com netejar els carrers per on va passar ahir la Cavalcada, que a partir d’avui ja deixaran de fer. Sobre el compliment d’aquests serveis mínims, des de l’Ajuntament de Salt Jordi Viñas va matisar que, segons l’informe que Treball els hi ha fet arribar, tant a ells com a l’empresa (FCC Medio Ambiente), que «si la recollida no s’acaba totalment durant les jornades de serveis mínims, s’haurà de continuar recollint l’endemà fins estigui tot recollit».

Amb FCC Medio Ambiente allunyada de la postura dels treballadors, que reclamen tant millors salarials com d’eficiència en el servei, Jordi Viñas continua convidant les dues parts a negociar «sense línies vermelles i presentant demandes justes i raonables sense aixecar-se de la taula fins que arribin a un acord», però ahir va tornar a deixar clar que no dubtaran a actuar i contractar una nova empresa perquè «estem aquí per garantir i defensar els drets dels nostres veïns davant dels problemes de mobilitat i salubritat». De moment, però, Viñas continua insistint que és l’actual empresa que té la concessió del servei la que «ha de resoldre el problema» i, sense marcar una data límit concreta perquè ho faci, espera una reacció de FCC Medio Ambiente en «les properes hores o dies». El consistori ja té obert un expedient a l’empresa, que podria acabar derivant en sancions de més de 100.000 euros, i espera no haver d’arribar a fer la contractació d’una nova empresa que, en qualsevol cas, no suposaria trencar el contracte amb FCC perquè, legalment, la nova només es podria encarregar de complir els serveis mínims per recollir les escombraries que hi ha acumulades als carrers. Una contractació que, segons Jordi Viñas no hauria de suposar una nova despesa al municipi perquè el cost es podria carregar a FCC pel seu incompliment de contracte i que, el seu informe, el Departament de Treball justifica així: «Per garantir la salubritat del municipi i la salut dels ciutadans, i emparant-se en el no compliment del servei per part de l’empresa contractista, l’Ajuntament podria adoptar la decisió de contractar el servei amb una altra empresa seguint el procediment administratiu que correspongui. La contractació s’hauria de limitar al compliment dels serveis mínims».