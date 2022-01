«Em diuen que hem substituït cavalls per camàlics. No m’ho puc creure!». Dimecres al vespre, l’exalcalde Girona Quim Nadal escrivia a Twitter sobre el debat que, des de feia unes hores, tenien molts gironins: els canvis a la Cavalcada de Girona. Els canvis són, habitualment, sinònim de controvèrsia. El que a uns agrada molt, als altres gens. I una Cavalcada sense animals i, sobretot, amb els Reis d’Orient caminant en lloc d’anar enfilats dalt d’una carrossa era presa fàcil perquè, tant en les tertúlies com, sobretot, a les xarxes socials, els que no van veure els canvis amb bons ulls critiquessin sense miraments el nou format. «Marta Madrenas, enhorabona pel funeral d’avui i per treure la il·lusió als nens. Tots estan dient que se’n volen anar a casa. Quina vergonya de cavalcada. Vostè no està habilitada fer política. Vagi a fer escratxes per allà», piulava l’usuari de Twitter, @Lluis_Zuniga, quan encara no havia la Cavalcada acabat mentre que, a l’altra cara de la moneda, donava les gràcies als organitzadors: «Manaies de Girona. Una Cavalcada genial! Un 10 pel campament, l’organització... Heu fet possible el que semblava impossible en temps de pandèmia. Hem vist els reis més a prop que mai, senzills, bonics... Gràcies per aquesta vesprada tan especial. En teníem moltes ganes».

El nou model de la Cavalcada estava pensat, i això tant els Manaies com l’Ajuntament ja ho van deixar prou clar des del primer dia, per als més petits. Perquè els nens i les nenes poguessin tenir un contacte més directe amb Ses Majestats que van baixar de les carrosses per acostar-se als infants caminant. Però, i això és inevitable, en una ciutat com Girona on la Cavalcada reuneix milers de persones no és el mateix veure els Reis caminant des de la primera fila que fer-ho des de darrere un parell de files de gent. «Ses Majestats a Girona han volgut innovar. El recorregut ha estat diferent, d’acord, no hi havia cavalls perquè es veu que s’estressen, però el pitjor ha estat la «manca de carrosses» i això ha deslluït molt la cavalcada perquè els reis passaven desapercebuts entre el seguici», piulava @Maragda35790974 mentre que @LluisBoschvins encara era més contundent: «Els petitons es mereixen una cavalcada millor i no aquesta birria. Poca música, poca llum, descoordinats, talls entre ells, i a sobre això de treure els cavalls. Els Manaies a la setmana santa també trauran els cavalls?».

Unes crítiques que, encara que de manera menys sorollosa a les xarxes, eren rebatudes per les famílies que van veure com els seus fills gaudien de la Cavalcada. «Doncs a nosaltres la Cavalcada dels Reis ens va encantar. Els i les patges es mereixen un monument, les monedes de xocolata estaven boníssimes (crec; la meva filla no m’ha deixat tastar ni una) i ja era hora que prescindíssim dels pobres cavalls», apuntava @LaCrono__, mentre que, per exemple, des de compte de l’Associació de Veïns de Montilivi es valorava la nova ubicació del campament reial al Camp de Mart en lloc dels Jardins de Fora Muralla: «Felicitacions per la iniciativa d’instal·lar el campament reial al Camp de Mart. Tot un encert i una excel·lent ocasió per gaudir del Parc de la Devesa de Girona».

Més enllà del debat sobre el ritme de la marxa amb tothom anant a peu, una altra de les polèmiques encara obertes en la Cavalcada de Girona són les «cares pintades» en gran part del seguici del rei negre. Des de fa dues edicions, el Baltasar de Girona ja no és un blanc amb la cara pintada, però sí que ho són bastants membres del seu seguici. «A Girona, un munt de grupets de nens negres corren la cavalcada amunt i avall buscant caramels de mans d’un munt de gent amb la cara bruta de betum. Quin fàstic Girona», escrivia José Téllez (@JoseTellezBDN), antic regidor de Badalona per Guanyem, en una opinió compartida per altres usuaris de Twitter com l’usuari @EnricCardonaGar: «A Girona fins fa molt poc el rei era pintat, però per un motiu bastant caspós. Perquè la cavalcada l’organitzava la confraria de Jesús Crucificat, àlies «els Manaies» (els mateixos de setmana santa), i són una entitat ultraconservadora que no accepta no-blancs».