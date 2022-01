matí de regals al josep trueta de girona. 1 Un patge del rei Baltasar fent arribar els regals amb l’ajuda dels Bombers. F

2 La tirolina per portar els regals fins a la planta de pediatria. F

3 Els tres reis, a la seva arribada al Josep Trueta. F

Els Reis d’Orient van anar ahir al matí fins a l’hospital Josep Trueta de Girona per fer arribar els regals als infants que estan ingressats durant les festes. Com que les restriccions sanitàries impedeixen que entrin al centre, Ses Majestats van enviar els regals amb una tirolina fins a la planta de pediatria. Els Bombers van haver d’ajudar als patges i a Melcior, Gaspar i Baltasar a fer arribar els regals amb un camió cistella des d’on varen fer baixar la tirolina fins a una de les terrasses de la planta del centre gironí on hi ha ingressats els malalts més joves. Allà, els Bombers varen ajudar els patges a pujar els regals amb una escala fins a la finestra on els esperaven tots els nens ingressats.

L’augment de contagis de coronavirus ha obligat a molts hospitals recuperar determinades mesures per evitar contagis, com ara restringir l’entrada de persones a un sol acompanyant per cada pacient. Un dels afectats per aquestes mesures són els Reis d’Orient, que no podien entrar a entregar els regals dels infants que hi ha ingressats a la planta de pediatria.

Amb l’objectiu de trobar la manera de fer-ho possible, el rei Baltasar va explicar ahir que feia «setmanes» que havien estat buscant un sistema per permetre que el dia dels Reis sigui «una festa per a tothom», tant pels que han pogut celebrar-ho a casa, com per la desena que s’han quedat a l’hospital de referència a la demarcació de Girona.

Per aconseguir aquesta fita, Ses Majestats van necessitar l’ajuda d’un equip de patges i també dels Bombers. D’aquesta manera, Melcior Gaspar i Baltasar van sortir en un balcó de l’edifici de governança que hi ha al costat de l’edifici central, on hi ha pediatria. Allà, els Bombers varen instal·lar una llarga tirolina que connectava amb l’edifici principal de l’hospital. Mentrestant, un patge va aconseguir pujar els regals embolicats en un sac a través del camió cistella que han portat els Bombers i han fet arribar els regals fins al balcó dels reis.

A partir d’aquí, els tres Reis van començar a passar els regals suspesos a l’aire fins que van arribar a una terrassa de l’edifici de l’hospital. Aquí, dos patges esperaven l’arribada dels paquets i amb l’ajuda de dos bombers van pujar dalt d’una escala per donar els regals als infants des de la finestra.

Els Reis d’Orient saludaven a tots els infants ingressats mentre els animaven a cantar la cançó poc abans que comencessin a gaudir de totes les joguines que els havien portat. Baltasar va explicar que els feia «molta il·lusió» poder tornar a visitar els infants al Josep Trueta, després que l’any passat haguessin de suspendre la visita a causa de les restriccions per la pandèmia.

Els infants van saludar els reis a distància i han cantat amb molta il·lusió l’arribada de Ses Majestats. Per la seva banda, els pares també van quedar impressionats per la sorpresa. La Nàdia Martínez va assegurar que els havien avisat que els Reis vindrien ahir al matí, però no pensava que ho farien d’una manera «tan espectacular».