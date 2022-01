Un home de 26 anys ha mort aquest divendres després de caure en una fosa sèptica d'una explotació ramadera bovina de Campllong. Segons les primeres informacions, a les deu del matí dos treballadors estaven fent tasques habituals amb una màquina a dins de la granja, a la nau on hi ha els animals, i el terra de formigó ha cedit. Un dels treballadors ha caigut a la fosa sèptica i no n'ha pogut sortir. La víctima era de nacionalitat espanyola i veí de Salitja. Després que l'home caigués, han avisat als cossos d'emergències. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, Bombers i el SEM.

Els Mossos han informat dels fets al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i al Departament d'Empresa i Treball, tal com marquen els protocols en casos d'accidents laborals mortals.