Una costella trencada i un cotxe per tirar, declarat «sinistre total» per les asseguradores, són les conseqüències per a una de les víctimes, que no l’única, de la imprudència d’una jove conductora que la matinada de dimarts a dimecres, poc abans de l’inici del toc de queda, circulava beguda i en direcció contrària per l’accés Sud de Girona. Des de la rotonda del costat de la sortida de l’autopista, la conductora es volia dirigir cap a Girona, però, en lloc de fer-ho pels dos carrils de la dreta, va entrar per l’altra costat de la mitjana circulant en direcció contrària fins que, a l’altura dels Gros Mercat, va acabar provocant un accident implicant a dos cotxes que anaven circulant en la direcció correcta.

Una patrulla dels Mossos van aparèixer de manera ràpida al lloc dels fets i, poc més tard, un vehicle del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que va haver d’atendre de «ferides lleus sense necessitat de trasllat a centre hospitalari» a alguns dels ocupants dels dos vehicles que circulaven correctament. Pel que fa a la conductora del vehicle causant de l’accident, i un cop el test d’alcoholèmia va resultar positiu, va quedar detinguda acusada de «conduir sota els efectes de l’alcohol» i de «conducció temerària».