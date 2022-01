La campanya «(Re)Activem Girona» impulsada per l’Ajuntament de Girona té com a objectiu «donar suport al teixit econòmic local per a la reactivació de totes aquelles iniciatives empresarials que s’han vist afectades per la crisi sorgida arran de pandèmia de la COVID-19» i govern municipal destinarà 120.000 euros. La convocatòria d’aquests ajuts, de «caràcter extraordinari» per pal·liar els efectes de la pandèmia, ja està aprovada i el termini per demanar-los serà de «trenta dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva al BOP». Segons les bases de la convocatòria, les ajudes «s’adrecen a microempreses i persones professionals autònomes, amb una plantilla de fins a 5 treballadors i treballadores».

«La reactivació econòmica és una prioritat clara, i més quan veiem les dificultats que tenim per deixar enrere les restriccions i les conseqüències sanitàries de la pandèmia», assegura la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana, que explica que «en aquests moments que s’han de fer passes enrere, des de l’Ajuntament volem reforçar les ajudes al teixit econòmic de Girona, sobretot autònoms i petites empreses, a través d’aquest programa». L’Ajuntament de Girona destinarà un total de 120.000 euros a aquests ajusts, però cada sol·licitant podrà optar com a molt a un a una ajuda de 1.200 euros. «Confiem que pot ser un suport important i que permetrà que Girona surti amb més força després de la pandèmia», assegura Plana. La convocatòria està adreçada a autònoms i microempreses «amb una plantilla de fins a 5 treballadors, sempre que tinguin el domicili fiscal o activitat econòmica al municipi de Girona».