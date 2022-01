Els canvis en la Cavalcada, i en els escenaris principals de l’arribada dels Reis d’Orient a Girona, han aixecat un animat debat, especialment a les xarxes socials, entre favorables i detractors a novetats com l’absència de cavalls o que Ses Majestats anessin a peu i no enfilats a dalt de carrosses. Des dels organitzadors de la Cavalcada, la Confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona, admeten que, «com en qualsevol segur que hi ha aspectes a millorar», però es mostren satisfets dels canvis; especialment del canvi dels jardins de Fora Muralla i la plaça del Vi pel Camp de Mart i La Copa. «Crec que cometem l’errada de voler analitzar la Cavalcada des de la mirada dels adults i aquest és un espectacle que es fa pels nens», explica el president dels Manaies, Xavier Serra, que, amb la seva experiència de trenta-set anys com a patge, «ho vaig deixar fa cinc o sis cavalcades per deixar pas als joves», assegura que el «que recorda un nen és aquell patge que se li acosta a saludar que no pas si el Reis va dalt d’una carrossa».

Serra no comparteix el to, ni el fons, d’algunes de les crítiques - «crec que sovint es parla des del desconeixement»- , però també admet que determinats punts de la Cavalcada es poden millorar de cara als anys vinents tot i valorar que, tot i fer-ho sense cavalls, «vam aconseguir mantenir l’esperit de Cavalcada medieval que tenim a Girona des del 1992» lluny de les Cavalcades amb carrosses motoritzades, i fins i tot amb propaganda comercial, que es veuen en altres ciutats. «Estem convençuts que hi ha mil coses a millorar, segur que, per exemple, als Reis els hi hauríem d’haver donat més protagonisme», apunta el president dels Manaies que, però, si té clar que l’aposta pel Camp de Mart i La Copa és un encert que ja no té marxa enrere. «Al Campament Reial va haver-hi molta gent i amb unes circumstàncies de tranquil·litat i comoditat que feia anys que no es veien a Girona» i, sobre l’acte final a La Copa, Serra diu que «amb la gent va venir, i com va anar», estem convençuts que és un espai amb molt recorregut i unes possibilitats que no té la plaça del Vi.

Entre les crítiques rebudes, les que més desagraden a Xavier Serra són les que acusen els Manaies de «ser una associació tancada». «Fa un any i mig que soc el president dels Manaies i, si una cosa he fet, és intentar parlar amb totes les associacions de la ciutat; a la Cavalcada hi participen Diables, Fal·lera, Conservatori, Escoles de Dansa i de Confecció... Avui en dia, la Cavalcada de Girona acull a gairebé totes les entitats socials de la ciutat», explica el president de la Confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona que, tornant a la denúncia que «moltes de les crítiques es fan parlant des del desconeixement», apunta que «no som una associació tancada i, avui dia, una gran part de la junta de Manaies és menor de trenta anys i la vicepresidenta és una noia de 23». Serra també recorda que «per inscriure’s a la Cavalcada només cal omplir un formulari a la pàgina web» i que des de fa anys treballen perquè hi hagi més participants de raça negra i que «tots els que s’han inscrit han participat en la Cavalcada».