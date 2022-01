Veïns denuncien que «les lluites de galls encara no són cosa del passat» a Girona

Veïns dels barris del Sector Est de Girona tornen a denunciar que les baralles de lluita de galls, tot i estar prohibides, continuen exisitint a la ciutat com ho provaria el fet que, ahir al matí «ens hem trobat dos galls tirats dins d’una capsa com si fossin una deixalla qualsevol» al carrer del Barranc, a pocs metres d’un dels parcs infantils de Vila-roja. Els beneficis econòmics de les lluites de galls, on es mouen molts diners per les apostes, fan que es mantingui aquesta vella pràctica sense que, recorden els veïns, «ni els agents socials tenen capacitat per solucionar-ho» ni la polícia els ha pogut erradicar.