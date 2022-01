L’Ajuntament de Salt va convocar ahir al migdia una roda de premsa per a anunciar un ultimàtum davant l’incompliment dels serveis mínims de la vaga de neteja viària i recollida d’escombraries dels treballadors de FCC Medio Ambiente. L’alcalde, Jordi Viñas, va advertir que l’empresa concessionària no estava complint els serveis mínims i que, si no augmentava el personal per a complir amb el mínim establert, una nova empresa actuariaahir mateix a la tarda. Al final, però, no va ser necessari, ja que l’empresa va acabar fent els serveis mínims. Les declaracions de Viñas, tanmateix, no van agradar al comitè de vaga de la plantilla de FCC Medio Ambiente, ja que insistien en que durant aquests dies ja havien estat fent els serveis mínims i que, a més, se’ls estava vulnerant el dret a vaga.

Després que divendres s’acabés sense acord la tercera reunió de mediació formal entre els escombriaires de Salt i l’empresa concessionària del servei FCC Medio Ambiente, Viñas va dir prou. «Si hi ha voluntat d’acord, per què dimonis no tornen a estar asseguts a la taula de mediació?», va declarar ahir l’alcalde durant la roda de premsa. La trobada maratoniana entre totes dues parts per a desconvocar la vaga, que fa més de quinze dies que dura, va començar divendres a les deu del matí al Departament de Treball de Girona i es va allargar fins passades les onze de la nit. Segons Viñas, però, no va servir per acostar posicions i va desmentir que les dues parts s’hagin de reunir demà al matí, al contrari del que s’havia dit al principi. «No hi ha cap taula de mediació convocada ni per dilluns ni per mai. No ho dic jo, ho diu el Departament de Treball», va afirmar.

Tot i això, la quarantena de treballadors, que van convocar la vaga per la falta d’un conveni laboral i la contractació del personal eventual i també perquè consideraven que hi havia pocs camions i molt vells i una plaga de rates, asseguren que sí que estan complint els serveis mínims. Tanmateix, l’alcalde de Salt va recordar que disposen d’informes de Treball que confirmen que no s’estan fent. De fet, les illes de contenidors són cada vegada més grosses i, fins i tot en alguns punts dificulten el pas als vianants. «Respectem el dret a vaga, però es tracta d’un conflicte de salut pública», va dir Viñas. És per això que l’empresa concessionària FCC Medio Ambiente tenia fins ahir a les quatre de la tarda per a començar a actuar, ja que si no «ho farà l’Ajuntament»,va advertir Viñas. De fet, l’alcalde va declarar que ja tenien previst començar a operar el divendres però que, com que s’estava fent la taula de mediació, van decidir esperar vint-i-quatre hores més «per a no entorpir» la negociació entre les dues parts.

Malgrat tot, segons va informar l’Ajuntament de Salt, ahir a dos quarts de quatre de la tarda FCC Medio Ambiente va atendre el requeriment de l’Ajuntament i ja va començar a fer una recollida d’escombraries. L’actuació es va engegar després que els informes i aclariments dels departaments de Treball i Salut avalessin les denúncies del consistori i s’afirmés que s’estava vulnerant el dret a la Salut Pública dels saltencs i saltenques, segons va informar l’Ajuntament. Així doncs, durant els propers dies i un cop ja reestablerts els serveis mínims, s’actuarà a l’entorn de totes les illes de contenidors del poble per a retirar les escombraries que ja haurien d’haver estat recollides, segons les obligacions del departament de Treball. No obstant això, si aquesta acció no s’adequa als serveis mínims previstos, el govern de Salt actuarà per a posar en marxa els nous dispositius que ja té preparats des de divendres, encara que des del govern municipal no en volen revelar el nom «perquè confio en que no faran falta», va insistir Viñas.

Crítiques del comitè de vaga

Mentrestant, el comitè de vaga de la plantilla de FCC Medio Ambiente de Salt es mostrà insatisfet amb l’actitud tant de l’empresa com de l’Ajuntament. D’una banda, denuncien que l’empresa només vol mantenir les condicions laborals actuals i, de l’altra, que es neguin a la clàusula de revisió de l’IPC. Així, el comitè de vaga posa de manifest que tant l’empresacom l’Ajuntament estan vulnerant el dret a vaga i que un cop n’executin l’anunciat, procediran a les pertinents denúncies de vulneració de drets fonamentals i cessió il·legal de treballadors davant dels tribunals.