El PSC a Girona demana compromís per part de l’Ajuntament de Girona per fer que l’esport «guanyi amb respecte i exclogui els discursos d’odi i la violència». D’aquesta manera, la moció que ha presentat el grup municipal per al ple d’aquest mes de gener demana un gran acord entre institucions i clubs esportius per «enfortir el civisme, el respecte i l’educació en el món de l’esport; incloure la lluita contra la discriminació per motius de sexe, origen, llengua, etc; i promoure el respecte a la diversitat com una riquesa social i cultural de Girona».

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, recorda que Girona és una referència a Catalunya en el món de l’esport i que la ciutat té molts clubs que destaquen pel seu prestigi i bon fer. Aquest escenari, segons la portaveu socialista, pot ser utilitzat perquè la ciutat sigui referència en la reivindicació. «Una ciutat és quelcom més que carrers, places i equipaments, és també un lloc de trobada entre persones diferents. Això passa amb especial intensitat en el món de l’esport. L’objectiu de la moció és fer servir això per potenciar-hi els valors propis que hem de tenir com a ciutat cívica», assegura Paneque. Precisament, el pròxim dia 19 de febrer és reconegut com el Dia Internacional contra la LGTBI fòbia a l’esport. Una de les reivindicacions del col·lectiu és que les institucions es comprometin a eliminar els discursos d’odi i d’exclusió en el món de l’esport. «Malauradament, encara hi ha moltes persones que pateixen incomoditat o que no practiquen un esport perquè no tenen garantit el dret a ser respectats», afegeix Paneque. Segons l’Observatori contra l’homofòbia a Catalunya ha publicat que el 2020 hi ha hagut un increment del 18,1% d’accions d’odi o violència respecte a l’anterior i que és la pitjor dada des que se’n fa seguiment.