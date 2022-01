El grup de pares i mares que demanen la dimissió de l’equip directiu de l’escola Santa Margarida de Quart, que el passat mes de desembre ja van reunir la signatura de «més de la meitat dels alumnes del centre escolar», ara han fet públic on recullen testimonis d’antics mestres de l’escola que, de manera anònima, però autodenominant-se com a «col·lectiu de mestres que vam treballar a l’Escola Santa Margarida de Quart», mostren «el seu suport públic a la voluntat de les famílies que l’equip directiu actual dimiteixi». Aquest col·lectiu assegura que, a diferència del que es va explicar des d’inspecció, «la rotació de professors que pateix l’escola no és perquè els mestres no vam aguantar l’alumnat conflictiu o que vam optar a places millors», sinó perquè és «una escola on hi ha molt mal clima de treball motivat per una direcció dictatorial, controladora, inflexible i sota el seu únic criteri de fer i desfer». Unes crítiques a l’actual direcció que, segons ha pogut saber Diari de Girona, estan sent investigades per alguns dels principals sindicats del món educatiu.

«Un dels senyals que dona a entendre que l’escola no va bé és el canvi de professorat constant i inusual que pateix cada curs», relaten aquest col·lectiu d’antics mestres, sempre segons la nota feta pública pel grup de famílies que demana la dimissió de l’actual direcció, i destacant que «el poble de Quart està al costat de Girona, lloc de residència de gran part del professorat i és de fàcil accés; el centre no destaca tampoc per ser de màxima complexitat i això fa que sigui un destí molt buscat per la major part dels docents». L’enfrontament entre aquest grup de famílies i l’actual direcció de l’Escola Santa Margarida de Quart ja es va fer públic a principis de desembre, quan, a través d’aquest diari, els pares van denunciar que, després de la jubilació de l’antiga directora de l’escola, fa quatre anys, l’entrada del nou equip directiu va comportar «un canvi de sistema» que va causar una «baixada del nivell educatiu» al centre. Les famílies, que van fer una protesta davant del centre escolar, explicaven que «diferents pares han denunciat càstigs severs i perllongats», que «molts professors de tota la vida han marxat de l’escola i el professorat fa molta rotació sense acabar els cicles en moltes ocasions». Dues setmanes més tard, el mateix grup de famílies va criticar el paper poc actiu del Departament d’Educació davant les seves protestes en una denúncia que ara, en aquest comunicat del col·lectiu d’antics mestres, se centra en el paper de la inspecció. «Volem manifestar també que en cap moment inspecció s’ha posat en contacte amb els i les mestres que vam marxar, la qual cosa, si es volgués arribar al fons de la qüestió, hauria de ser primordial. Trucar i entrevistar a tots i cadascun dels docents que han anat marxant des del curs 2018-2019 fins al curs 2020-2021 i trobar els testimonis reals i els motius pels quals vam haver de decidir marxar de l’escola». Finalment, en la nota feta pública per les famílies, els antics mestres de l’escola Santa Margarida de Quart asseguren que «el que ens sap més greu és que a conseqüència del despotisme d’unes persones i les poques ganes de posar-hi solució per part de les administracions competents, no s’està garantint al 100% el dret fonamental d’educació a uns nens i nenes innocents».