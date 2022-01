El vent ahir va tornar a bufar amb força a la província de Girona, amb ratxes de vent de més de cent quilòmetres per hora a punts del Pirineu gironí. A més, a la resta del territori el vent va deixar registres destacats a municipis no tan avesats al vent com ara Girona, que va tenir ratxes de fins a 53 quilòmetres per hora. De fet, la capital gironina va aplegar els sis avisos per vent recollits pels Bombers de la Generalitat que es van produir durant la jornada d’ahir. No es van registrar incidències importants ni ferits, però l’actuació del cos d’emergències en algun dels casos va evitar desastres majors. El vent va intensificar-se a partir de la tarda, quan van produir-se tots els avisos. El primer va tenir lloc passats deu minuts de les tres de la tarda, quan els Bombers van personar-se al carrer de Santa Eugènia davant la façana del número 91 per evitar que la cornisa, que s’havia esquerdat, es desprengués. Al cap de cinc minuts, van actuar al carrer de la Mare de Déu del Món, on havia caigut un arbre davant del número 19 que va ocupar tota la via. Les seves dimensions van obligar els Bombers a tallar-lo per poder-lo retirar. A les quatre de la tarda van acudir davant l’escola Els Maristes, a l’avinguda del President Josep Tarradellas i Joan, per lligar un arbre de Nadal que estava a punt de caure. En canvi, un altre dels arbres de Nadal, situat al mercat del Lleó al passeig del General Mendoza, no va tenir la mateixa sort i les ventades el van fer quedar estès a terra.

Poc després, els Bombers van haver de fer un altre servei relacionat amb una cornisa malmesa a l’altura del número nou del carrer Emili Grahit. Una part del revestiment exterior de la paret de l’edifici va caure i els Bombers van acabar de gratar el material per acabar de fer-lo caure. El següent servei va ser a les cinc de la tarda al carrer de Sant Isidre per un tub d’una xemeneia que estava en mal estat i a punt de caure. Per evitar-ho, el cos d’emergències va lligar l’estructura. Per últim, passats cinc minuts de les cinc els Bombers van haver d’acudir a l’avinguda Lluís Pericot a l’altura de l’encreuament amb el carrer Marquès de Caldes de Montbui, on un llum de Nadal penjat va caure. Les ratxes més importants que es van registrar ahir van produir-se al Pirineu, on l’estació situada a Núria (1.971 m) va registrar unes ratxes màximes de 119.9 km/h, uns registres semblants als d’Ulldeter (2.410 m), que van arribar als 113 km/h. Amb tot, Protecció Civil va donar per finalitzada l’alerta per vent el diumenge, que es va activar en fase de prealerta i que no va arribar a registrar incidències rellevants. Tot i això, el vent va obligar a modificar cavalcades en alguns municipis de l’Alt Empordà, on la nit de Reis les ratxes van superar els 137 quilòmetres per hora a indrets com Portbou. Any càlid i sec amb poca pluja a l’Alt Empordà El 2021 no passarà a la història per ser un any «extremadament» càlid, almenys no més que anys anteriors, però segons les dades acumulades pel Servei Meteorològic de Catalunya, l’any passat va ser el 13è més calorós des de 1950. L’any més càlid va ser el 2020, amb unes temperatures que van resultar excepcionalment altes. Les temperatures han superat de mitjana els 0,5ºC respecte de la mitjana climàtica. Durant el 2021 la pluja també ha sigut poc generosa a la província de Girona, i els registres anuals han quedat per sota dels 400 litres per metre quadrat a bona part de l’Alt Empordà, i que suposen el 50% respecte de la mitjana climàtica. De fet, la sèrie Figueres-Cabanes va registrar un dels seus tres anys més secs des de 1950. Només a algunes zones del Pirineu hi ha hagut pluges abundants. DdG/GIRONA