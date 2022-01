La decisió de FCC Medio Ambiente de portar treballadors de fora de les comarques gironines per començar a recollir la brutícia acumulada als carrers de Salt durant les ja més de dues setmanes de vaga ni ha agradat als treballadors de l’empresa a Salt - que acusen FCC de «vulnerar el dret de vaga»- ni ha servit per acabar de manera ràpida amb el problema. Ahir, tot i que es continuava recollint contenidors amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Salt escortant els treballadors «d’importació» de FCC, alguns dels carrers de la població continuaven estant molt bruts. Davant d’això, l’Ajuntament de Salt va demanar ahir a FCC Medio Ambiente «accelerar la neteja» i, també, en aquest cas incloent els treballadors en la petició, a «tornar a seure i no aixecar-se fins a arribar a un acord amb propostes justes i assumibles per a tothom».

«Davant la brossa acumulada després de quinze dies d’incompliments, des de l’Ajuntament hem demanat a l’empresa que augmenti el dispositiu per accelerar la neteja», va manifestar, a través d’un comunicat, el govern municipal de Salt que va insistir en l’exigència que es compleixen els serveis mínims que «estableixen que al voltant dels mercats municipals, escoles i centres sanitaris es faci la recollida habitual». Segons l’Ajuntament de Salt ahir al matí «a les proximitats del 50% dels centres educatius no s’havia normalitzat el servei». Al problema de les bosses acumulades als carrers, i que moltes van volar literalment pel fort vent que feia ahir, s’hi ha afegit al de les cremes intencionades de contenidors de la nit tant de dissabte com de diumenge. Uns actes vandàlics que s’han repetit en altres poblacions, com a Cassà on l’ajuntament calcula que tindran un cost de 21.800, i a Salt ja han posat a mans dels Mossos d’Esquadra. «La Policia Local i els Mossos d’Esquadra estan investigant, amb el suport de les càmeres de videovigilància, els incidents d’aquesta darrera nit, crema de brossa a tres illes de contenidors, per tal d’identificar-ne els autors», van explicar ahir des de l’ajuntament saltenc.

Una crema de contenidors que, durant aquest cap de setmana, també es van produir a Cassà de la Selva on, segons el govern municipal, han suposat un cost de 21.800 euros comptant els que ja s’havien incendiat les nits de Nadal i de Cap d’Any. «Aquest cap de setmana els incidents es van produir al carrer Castell, a l’aparcament del Maxi Dia, i als carrers d’Enric Coris, Ample i Empordà», detallen fonts de l’Ajuntament de Cassà de la Selva que, sumats als que es van cremar durant Nadal i Cap d’Any -«als carrers Antoni Gaudí, Primitiu Artigas i Músic Coll».- sumen un total de 24 contenidors, de 8 illes diferents, amb aquest cost total de 21.800 euros. El foc també va afectar un fanal, a banda de provocar petits danys en alguns domicilis propers a les illes de contenidors, en uns fets considerats «molt greus» per part de l’Ajuntament, que va puntualitzar: es van fer «aprofitant el toc de queda van produir-se de manera simultània a diferents punts del municipi». «Representen un perill pels veïns i veïnes de les zones afectades i tenen una incidència molt important als pressupostos municipals, és per això que demanem la col·laboració ciutadana per denunciar i avisar a la Policia Municipal en cas de veure activitats sospitoses», expliquen des de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.