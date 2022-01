Els escombriaires de Salt van presentar ahir una denúncia davant d’Inspecció de Treball contra l’empresa FCC per «vulneració de drets fonamentals». Entre ells, el de vaga i per «cessió il·legal de treballadors» per reforçar els serveis mínims durant aquest cap de setmana. El president del comitè de vaga, Xavier Vives, va explicar que aquest és el pas previ i que, en funció del que digui Treball, emprendran o no la via judicial. El conflicte continua enrocat i ja suma 18 dies amb «tot encallat». Divendres va tenir lloc l’última reunió de mediació que va durar 12 hores i, de moment, no se n’ha convocat cap de nova. «Va per llarg», va assegurar ahir Vives.

De moment, la denúncia es va interposar a Inspecció de Treball i, en funció de la resposta que doni, emprendran la via judicial. Tampoc descarten ampliar-la per «danys i perjudicis» i contra «altres municipis per la cessió il·legal de treballadors». En concret, per vulnerar el dret a vaga i per utilitzar treballadors d’altres poblacions com el Masnou o Manresa. «Han portat treballadors per rebentar la vaga», va assegurar Xavier Vives. El president del Comitè d’Empresa va detallar que divuit dies després de l’inici de la convocatòria, les posicions continuen enrocades i que «tot està igual». «Els camions continuen en males condicions, el conveni està caducat... i seguim en vaga», va remarcar Vives que va tornar a carregar contra el govern municipal: «l’Ajuntament continua assenyalant amb el dit i el poble n’està patint les conseqüències». De moment, no hi ha cap reunió de mediació prevista, tot i que se n’estarien produint d’altres de forma discreta. La darrera es va celebrar divendres i va durar més de 12 hores. La trobada, però, va tornar a acabar sense cap mena d’acord. Després de diversos estira-i-arronses, dissabte l’empresa concessionària va decidir reforçar el servei amb altres operaris per atendre els serveis mínims. La mesura va permetre aturar la contractació d’una altra empresa per part de l’Ajuntament. Malgrat això, aquest passat dilluns, l’Ajuntament va tornar a exigir a FCC que augmentés el dispositiu extraordinari per accelerar la neteja i complir amb els serveis establerts. El consistori assegurava que a la meitat dels contenidors que hi ha a prop dels centres educatius encara no s’havia normalitzat el servei i això incomplia el decret de Treball.