L’asfaltatge a la rambla Xavier Cugat causarà 16 dies de canvis de trànsit a Fontajau

Les obres d’asfaltatge a la rambla Xavier Cugat de Girona duraran setze dies i provocaran diferents canvis en la circulació al barri de Fontajau. Al mateix temps es faran també tasques per canviar el ferm al tram del carrer Sant Gregori, entre el carrer de Can Sunyer i la rotonda de Taialà, que generarà modificacions en la mobilitat a Domeny. L’asfaltatge començarà el 17 de gener i està previst que acabi l’1 de febrer, tot i que podria allargar-se a causa de condicions meteorològiques i de l’evolució dels treballs.

Està previst dividir les obres en tres fases. La primera començarà dilluns vinent i hauria d’acabar el 25 de gener al vespre i comporta els tall del vial nord de la rambla de Xavier Cugat (en sentit Sant Gregori). Els vehicles procedents de l’avinguda de França que vulguin anar en sentit Sant Gregori s’hauran de desviar cap al carrer de la Font de l’Abat i carrer d’Amical Mauthausen o girar a la rotonda de la Vila de Perpinyà i anar per l’avinguda de Josep Tarradellas. Els carrers que desemboquen al vial nord de la rambla Xavier Cugat quedaran tallats a l’alçada del carrer de Valentí Almirall.

Mentrestant, la fase 2, corresponent a l’asfaltatge d’un tram del carrer Sant Gregori, començarà el 19 de gener i durarà fins el dia 27. La circulació general de vehicles tant en sentit Girona com en sentit Sant Gregori es desviarà pel carrer de Roberto Bolaño. Al carrer de Montbó s’hi accedirà des del carrer de Riera Bullidors i l’accés al carrer de Joan Badia des del carrer de Can Sunyer.

Finalment, la fase 3 es farà del 24 de gener (si ha acabat la fase 1) a l’1 de febrer al vespre i afectarà el vial sud de la rambla de Xavier Cugat (en sentit cap al centre de la ciutat). Els vehicles procedents de l’avinguda de Josep Tarradellas i carrer de Sant Gregori que vulguin anar en sentit cap al centre de la ciutat s’hauran de desviar pel Pont de Fontajau o bé accedir des de la rotonda Vila de Perpinyà i l’avinguda de França. Els carrers que desemboquen al vial sud de la rambla Xavier Cugat quedaran tallats a l’alçada del carrer de Fontajau, però s’hi garantirà l’accés dels veïns.

En les tres fases, per accedir als guals hi haurà horaris concrets. On hi hagi obres, s’eliminaran les parades de bus de la L5.