La Policia Municipal de Girona ha interposat 26.055 denúncies administratives durant tot el 2021, una xifra superior a la del 2020 (22.860) en plena pandèmia i similar a la del 2019 (26.739). La majoria per infringir les ordenances de circulació, de civisme o la de sorolls. Tot i que les xifres s'han estabilitzat i els avisos per molèsties veïnals ha baixat respecte del 2020 en ple confinament, han crescut els requeriments per comportaments incívics. Una situació que l'intendent del cos, Joan Jou, atribueix a la "crispació" de la població, primer pel confinament i després per les restriccions de la covid-19. De fet, la meitat dels 26.392 requeriments que han hagut d'atendre han estat relacionats amb aquest tipus de situacions.

Pràcticament les mateixes denúncies administratives que abans de la pandèmia. L'Ajuntament de Girona ha presentat aquest dimecres les dades del 2021, que reflecteixen una estabilització en el nombre denúncies per infracció de les ordenances i un lleuger descens dels avisos per molèsties veïnals, que l'any 2020 en plena pandèmia es van disparar.

En concret, la policia ha rebut 26.392 requeriments, un 3,2% més que el 2020. D'aquests, la meitat han estat per situacions relacionades amb actituds incíviques. Al detall, 2.643 han estat per provocar molèsties acústiques i sorolls als veïns; 2.198 per comportaments incívics en espais oberts, 1.493 per estacionaments en guals o 1.182 per persones que "generaven inseguretat".

L'intendent del cos, Joan Jou, atribueix la situació viscuda l'any 2020, amb l'augment de queixes per sorolls, a la "crispació" de la ciutadania pels llargs períodes de confinament. Una crispació que s'ha mantingut amb les restriccions per la covid-19.

"Hem detectat que la majoria de queixes de la ciutadania busquen garantir l'espai de confort de les persones, amb avisos per vehicles aparcats en guals o molèsties veïnals. Això ens demostra la proximitat que els gironins i gironines senten envers la policia i que precisament és el model que estem perseguint", remarca Jou.

Pel que fa a l'incompliment de les ordenances municipals, l’any 2021 es van interposar 2.219 denúncies d’aquest tipus, una xifra similar a la del 2019, quan n’hi va haver 2.113. Concretament, es van aixecar 1028 actes per infracció de l’ordenança de civilitat, la majoria (804) per consum de begudes alcohòliques via pública; 681 per infracció de la de sorolls; 278 per qüestions relacionades amb la neteja; 191 per infringir l'ordenança d'animals i 41 per infracció de l'ordenança l’oci.

En relació amb la llei de seguretat ciutadana, la Policia Municipal va aixecar 782 actes per tinença o consum de substàncies estupefaents (51 menys que el 2020), 103 per desobediència a agents de l’autoritat (118 menys), 127 per falta de respecte (35 més), 45 per armes prohibides (25 menys), i 34 per ocupacions.

En canvi, els delictes penals continuen a la baixa. El 2021 se’n van produir 7.922, una disminució del 4,86% respecte el 2020 (8.327 delictes penals) i del 33,32% respecte el 2019 (11.880 delictes penals).

En l'àmbit de trànsit, l'any passat la Policia va posar 17.989 denúncies per incompliment de l’ordenança de circulació, principalment per estacionar en espais temporalment prohibits, per ocupar un lloc de càrrega i descàrrega, per incomplir una senyal de prohibició o per estacionar en una vorera. A banda, es van realitzar 1.420 controls generals de trànsit i documentació, 61 de velocitat, 149 d’alcoholèmia i 61 de drogues, que van resultar en 1.854 denúncies de trànsit, 707 denúncies per excés de velocitat, 120 denúncies per superar la taxa d’alcoholèmia, amb 91 positius penals, i 47 denúncies per consum de drogues, amb 2 positius penals.

Més accidents de trànsit

Finalment, han augmentat els accidents de trànsit. Durant el darrer any es van produir 1.361 accidents de trànsit, mentre que l’any anterior n’hi va haver 1.130 i, el 2019, 1.576. Cal tenir en compte, però, que durant el 2020 hi van haver llargs períodes de confinament. Tot i així, la Policia Municipal alerta de l’increment d'accidents per distraccions. Un fet que relaciona directament amb l'ús indegut de dispositius mòbils durant la conducció.

Objectius per al 2022

Durant la roda de premsa d'aquest dimecres, l'Ajuntament també ha donat a conèixer actuacions previstes per a aquest 2022. "La nostra voluntat és augmentar la plantilla i renovar la flota de vehicles per una banda, i completar la reorganització del servei per aconseguir la màxima cobertura a la ciutat per l'altra. També ens hem proposat fixar conjuntament quin ha de ser el nombre òptim d'agents a Girona, segons necessitats reals, per oferir el model de proximitat policial que volem per la ciutat”, ha destacat el regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.

Al llarg d'aquest any, s’incorporaran a la plantilla cinc agents més, passant de 157 a 162 policies. D'aquesta manera, Girona comptarà amb una ràtio d’1'6 agents per cada mil habitants, una xifra que supera la mitjana catalana. La flota de vehicles del cos, a més, comptarà, a finals del 2022, amb 47 vehicles. D’aquests, gairebé la meitat s’hauran adquirit durant els dos darrers anys, entre el 2021 i el 2022 (12 motocicletes, 3 furgonetes, 5 turismes i 1 camioneta).

D'altra banda, el consistori s'ha fixat diversos objectius per millorar la seguretat al municipi durant aquest any. Més enllà de l'execució de les obres a la masia de Can Burrassó i de reforçar la policia de proximitat, l'Ajuntament preveu iniciar tres projectes més relacionats amb la millora de la seguretat. D'una banda, reformar, modernitzar i ampliar la sala de control de la comissaria de Bacià; d’altra banda, redactar un estudi de la seguretat dels edificis i equipaments públics municipals, tant per al personal com per a les persones usuàries i, finalment, elaborar un mapa de seguretat de Girona amb visió de gènere, on es puguin identificar els punts que poden generar desconfiança entre la població.