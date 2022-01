«A l'Ajuntament de Girona no tenim 200 milions d'euros per municipalitzar el servei de neteja i recollida d'escombraries i, per tant, entenem que cal un exercici de responsabilitat de tots els partits per solucionar aquest problema». D'aquesta manera ha resumit la regidora no adscrita i afiliada de Ciutadans (Cs), Míriam Pujola, les negociacions que està mantenint amb l'equip de govern de la ciutat per resoldre la qüestió del nou contracte del servei de neteja i escombraries. «A hores d'ara, el govern no té assegurat el nostre vot favorable, però sí que és veritat que ens ha permès presentar 80 millores al contracte, que estudiaran, i esperem que les acceptin», ha advertit Pujola.

La regidora liberal ha indicat que l'opció de municipalitzar el servei resulta «perillosa perquè abocaria l'Ajuntament a la fallida econòmica» pel volum de milions que costaria l'operació perquè implicaria l'adquisició de tota la maquinària necessària per prestar el servei i el pagament dels operaris i evitar aquesta situació concreta «hauria de ser suficient per implicar tots els partits en la solució d'aquest problema». A més, Pujola ha recordat també que els informes dels serveis tècnics municipals, inclosos els de secretaria i intervenció, indiquen que una gestió indirecta del servei a través d'una licitació pública és l'opció més beneficiosa per l'Ajuntament. «Nosaltres no serem qui avali al govern amb els ulls tancats i per això vam votar en contra de la seva proposta quan ens la van presentar fa dos mesos, però ara s'han obert a negociar i esperem que atenguin a les gairebé 80 demandes que els hi hem posat sobre la taula», remarca Pujola. Bona part de les millores proposades per Ciutadans en el que hauria de ser el futur contracte exigeixen disminuir la desigualtat en el servei de neteja que hi ha actualment entre barris de la ciutat, la contractació de col·lectius vulnerables i el control a l'empresa per evitar els problemes amb la plantilla que s'han viscut els darrers anys.