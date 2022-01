L'Ajuntament de Salt (Gironès) assegura que el 81% de les illes de contenidors de Salt només s'han buidat tres o menys vegades durant els primers 18 dies de la vaga d'escombraries, que va començar el 25 de desembre. A més, asseguren que hi ha fins a sis illes que no s'han buidat «ni una sola vegada» des de l'inici de l'aturada. El consistori insisteix en «l'incompliment dels serveis mínims» per part de l'empresa i li demana que adopti les mesures oportunes per revertir la situació. En aquest sentit, assegura que tot plegat està provocant «greus problemes de Salut Pública» i que emprendran les accions que calguin per «solucionar-ho». Salt ha tornat a denunciar davant del Departament de Treball i l'empresa concessionària que es continuen incomplint els serveis mínims decretats i que estableixen que «cada 48 hores, es procedirà a la recollida de la fracció rebuig i orgànica de forma completa».

Obren una caixa de resistència per «ajudar» els escombriaires de Salt en vaga des del 25 de desembre Segons les auditories ambientals que l'Ajuntament està fent des que va començar la vaga, però, el 81% de les illes de contenidors s'han buidat tres o menys vegades durant els primers 18 dies de vaga i, fins i tot, n'hi hauria sis que no s'han buidat ni un cop. El consistori assegura que les dades s'han extret, a banda del seguiment diari a peu de carrer, de la plataforma 'Visión' instal·lada a la flota de vehicle i que permet fer un seguiment dels serveis fets. «A hores d'ara, l'incompliment reiterat dels serveis mínims està vulnerant un dret fonamental com el de Salut Pública dels nostres veïns i veïnes i no ens estem quedant amb els braços plegats. Impulsarem les accions que correspongui per protegir la ciutadania», assegura l'alcalde, Jordi Viñas.