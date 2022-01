Quim Salvi acaba d’encetar el seu segon mandat al capdavant de la Universitat de Girona i, entre les prioritats del seu equip de govern, està decidit a què la UdG ajudi a posar les comarques gironines a l’altura de les «millors regions europees en innovació». «La universitat ha d’ajudar a desenvolupar Girona com a territori referent en innovació», explicava Salvi, en una entrevista amb aquest diari pocs dies després d’unes eleccions on ella era l’únic candidat, en un objectiu que forma part del pla estratègic de la institució i dins del qual s’emmarca la nova plataforma web InnovaGirona presentada aquest dimecres. Salvi va detallar que InnovaGirona és una eina tecnològica que vol «incentivar la col·laboració entre empreses, institucions públiques, grups de recerca i ciutadans per donar resposta als reptes actuals de la societat en innovació i en transferència de coneixement». Un coneixement que a Girona, segons Salvi, s’ha demostrat que hi ha un notable grau «d’expertesa» en àrees com, per exemple, els que delimiten els deu Campus Sectorials de la UdG. Àrees de coneixement on la universitat gironina té grups de recerca i experts reconeguts com, per exemple, turisme, aigua, alimentació i gastronomia, patrimoni cultural i natural, salut, robòtica, materials compostos, comunicació cultural i corporativa, cohesió i compromís social, i la temàtica transversal d’innovació i tecnologia industrial.

«La universitat ha d’ajudar a desenvolupar Girona com a territori referent en innovació» «Girona té tots els atributs per poder estar a l’altura a les millors regions europees en matèria d’innovació i, per a aconseguir-ho, fem un pas endavant i entomem aquest repte de lideratge i treball en xarxa», va explicar ahir Quim Salvi en una presentació al costat de Josep Calbó. Aquest darrer, vicerector de Projectes Estratègics i Internacionalització de la UdG, va matisar que, tot i que l’àmbit territorial del projecte és «principalment gironí», les àrees de coneixement dels 10 Campus Sectorials també «poden anar més enllà i tenir influència a Catalunya, a la resta de l’estat i, fins i tot, internacional». En la presentació de la plataforma, es va mostrar com InnovaGirona consta d’un entorn virtual on qualsevol dels quatre agents implicats - empreses, institucions, grups de recerca i ciutadans - poden «llançar un repte per rebre idees innovadores» a banda de «crear espais de treball al voltant de projectes», «presentar productes i serveis» o «organitzar taules rodones». InnovaGirona s’ha creat en els darrers mesos a partir del projecte PECT Girona, amb fons de la Unió Europea.