La mala combustió d’un braser en un bloc de pisos de Girona va provocar el dimarts dos intoxicats.

Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís a les 16.26 hores al número 18 del carrer Santander de Girona, on en personar-s’hi van trobar dos veïns del tercer pis semiinconscients per una intoxicació per monòxid de carboni. El cos d’emergències va desallotjar els nou veïns del bloc, que compta amb set plantes, i va detectar concentració de monòxid a l’escala. Al pis dels intoxicats també hi havia concentració del gas, motiu que explicaria que la intoxicació es produís en aquell pis per la mala combustió d’un braser. Els dos intoxicats van ser evacuats pel Sistema d’Emergències Mèdiques, i la resta de veïns van poder tornar als seus domicilis pels volts de les sis de la tarda, després que el cos d’emergències revisés i ventilés els espais del bloc de pisos.