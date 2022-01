«A l’Ajuntament de Girona no tenim 200 milions d’euros per municipalitzar el servei de neteja i recollida d’escombraries i, per tant, entenem que cal un exercici de responsabilitat de tots els partits per solucionar aquest problema». La regidora no adscrita i afiliada de Ciutadans, Míriam Pujola, resumia així les negociacions que està mantenint amb l’equip de govern de Junts i ERC a Girona sobre el nou contracte del servei de neteja i escombraries. «A hores d’ara, el govern no té assegurat el nostre vot favorable, però sí que és veritat que ens ha permès presentar 80 millores al contracte, que estudiaran, i esperem que les acceptin», va advertir Pujola.

La regidora creu que municipalitzar el servei seria «perillós perquè abocaria l’Ajuntament a la fallida econòmica» pel volum de milions que costaria l’operació perquè implicaria l’adquisició de tota la maquinària necessària per prestar el servei i el pagament dels operaris.