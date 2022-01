L’Ajuntament de Salt assegura que el 81% de les illes de contenidors només s’han buidat tres o menys cops durant els primers 18 dies de la vaga d’escombraries, que va començar el 25 de desembre. A més, afirma que hi ha fins a sis illes que no s’han buidat «ni una sola vegada». El consistori insisteix en «l’incompliment dels serveis mínims» per part de l’empresa i li demana que adopti les mesures oportunes per revertir la situació. L’Ajuntament ha tornat a denunciar davant del Departament de Treball i l’empresa concessionària que es continuen incomplint els serveis mínims decretats i que estableixen que «cada 48 hores, es procedirà a la recollida de la fracció rebuig i orgànica de forma completa».

El consistori apunta que les dades s’han extret, a banda del seguiment diari a peu de carrer, de la plataforma «Visión» instal·lada a la flota de vehicles i que permet fer un seguiment dels serveis fets. «. Impulsarem les accions que correspongui per protegir la ciutadania», va dir l’alcalde, Jordi Viñas. Caixa de resistència Mentrestant, el Federació d’Hàbitat de CCOO ha obert una caixa de resistència per «ajudar econòmicament» els escombriaires de Salt. En un comunicat, el comitè de vaga agraeix les mostres de suport a la plantilla que els han fet arribat altres sindicats i una vinyeta que s’ha publicat a la revista satírica El Jueves. Pel que fa a Cassà de la Selva, l’assemblea de treballadors ha ratificar el preacord assolit amb l’empresa dilluns i s’ha desconvocat la vaga d’escombraries i neteja viària prevista per divendres. Entre les acords previstos hi ha el compromís de l’empresa de pagar els endarreriments de la revisió salarial marcada per conveni, l’actualització de les quatre categories diferents de treballadors o la reactivació de la comissió paritària de contractació. També es compromet a crear un lloc fix i el reconeixement que els treballadors no poden passar a altres centres, entre d’altres. Precisament, aquest era un dels principals esculls per assolir l’acord.